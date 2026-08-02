Đi bộ cũng kiếm được tiền, dân văn phòng cất xe ở nhà, tận dụng “sức mạnh của đôi chân”

Đi bộ cũng là 1 cách tập thể dục, lại còn kiếm được tiền nữa thì tội gì đi xe.

Mỗi ngày sau giờ tan làm, Kim Hae-jin (40 tuổi) thường không vội về nhà ngay. Nếu hôm đó chưa đạt đủ số bước đi bộ cần thiết, anh sẽ đi thêm vài vòng quanh khu phố. Thậm chí có những ngày, Kim còn đi bộ đi làm cả 2 chiều. Đáng nói, mục tiêu của Kim không chỉ là muốn tập luyện nhiều hơn, mà bởi mỗi bước chân có thể giúp anh kiếm thêm một khoản tiền nhỏ.

Kim đang sử dụng ứng dụng chăm sóc sức khỏe Sonmok Doctor 9988 - Nền tảng cho phép người dùng nhận tối đa 100 won (khoảng 1.900 đồng) mỗi ngày nếu hoàn thành mục tiêu số bước đi bộ. Khoản tiền này không lớn nhưng với Kim, việc tích lũy từng chút một đã trở thành niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.

Trong 3 năm kết hợp sử dụng ứng dụng đi bộ trả tiền, cùng các nền tảng tài chính số như Toss, Kim đã tích lũy được khoảng 100.000 won (khoảng 1,9 triệu đồng). Anh chủ yếu dùng số tiền này để mua đồ ăn, đồ uống tại các cửa hàng tiện lợi.

Kim dùng Apple Watch để theo dõi số bước đi bộ mỗi ngày

“Công ty của tôi không tăng lương, vì vậy tôi phải dựa vào các ứng dụng đầu tư nhỏ và công nghệ tài chính để hỗ trợ chi phí sinh hoạt” - Kim chia sẻ.

Tại Hàn Quốc, nhiều người cũng có lựa chọn giống như Kim. Khi giá cả leo thang và thu nhập khó cải thiện, nhiều nhân viên văn phòng bắt đầu ưu tiên những cách kiếm thêm tiền, dù ít nhưng đều đặn thì vẫn hơn là không. Với họ, việc đi bộ nhận tiền, xem quảng cáo lấy vài chục nghìn hay săn điểm thưởng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn trở thành một hoạt động mang lại cảm giác chủ động trong cuộc sống.

Thay vì xem đây là những khoản tiền không đáng kể, nhiều người coi việc “nhặt nhạnh” từng khoản nhỏ như một trò chơi tài chính cá nhân. Mỗi ngày hoàn thành một nhiệm vụ, nhận thêm vài trăm won (khoảng vài chục nghìn), cuối tháng nhìn lại thấy đã tích lũy được một khoản nhất định, cảm giác này khiến nhiều người cảm thấy vui vẻ hơn trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Không chỉ các ứng dụng sức khỏe, nhiều nền tảng tài chính, ngân hàng số, viễn thông hay bảo hiểm tại Hàn Quốc cũng đang tung ra các dịch vụ giúp người dùng kiếm tiền từ những hành động rất đơn giản trong đời sống.

Lee Hyeong-seong (39 tuổi), nhân viên tại một doanh nghiệp nhà nước, là một trong những người thường xuyên tham gia các chương trình tích điểm kiểu này. Mỗi sáng, anh đăng một đường link của ngân hàng KBank vào phòng trò chuyện mở trên KakaoTalk. Mỗi lượt nhấp vào đường link sẽ giúp “cây tiền” trong ứng dụng của anh phát triển nhanh hơn.

Người dùng có thể nhận thưởng bằng cách đăng nhập ứng dụng, hoàn thành các nhiệm vụ như tưới cây hoặc lắc cây để thu thập phần thưởng. Tổng số tiền có thể nhận được lên tới khoảng 100.000 won (khoảng 1,9 triệu đồng). Theo KBank, người kiếm được nhiều nhất từ chương trình “cây tiền” trong tháng 1/2026 đã nhận về 130.486 won (khoảng 2,5 triệu đồng).

Ảnh minh họa

Bên cạnh việc dùng ứng dụng để kiếm tiền, cộng đồng dân văn phòng Hàn Quốc còn tích cực chia sẻ các “mẹo tiết kiệm” trên mạng xã hội. Những nhóm này hoạt động giống như nơi trao đổi “đáp án”, khi người dùng chia sẻ cách lấy điểm thưởng, thời điểm làm nhiệm vụ hoặc cách tối ưu hóa các chương trình khuyến mãi.

Lee Wang-seo (44 tuổi) - Một nhân viên văn phòng, mỗi ngày mở ứng dụng của một ngân hàng thương mại lớn để tham gia các câu hỏi trắc nghiệm. Nếu trả lời đúng, anh nhận được hơn 100 điểm, tương đương khoảng 100 won (khoảng 1.900 đồng). Dù trả lời sai sẽ không nhận được điểm, nhưng Lee cho biết rủi ro gần như bằng không vì đáp án thường được cộng đồng chia sẻ rộng rãi trên mạng.

Không chỉ săn điểm thưởng, một hình thức tiết kiệm khác cũng được nhiều người quan tâm là mua bán các phiếu quà tặng điện tử. Do các mã quà tặng thường có thời hạn sử dụng, nhiều người bán lại với giá thấp hơn giá niêm yết để thu hồi tiền nhanh chóng. Chẳng hạn, một ly Americano của Starbucks có giá gốc 4.700 won (khoảng 89.000 đồng) có thể được giao dịch trên thị trường với mức khoảng 3.990 won (khoảng 76.000 đồng), giúp người mua tiết kiệm gần 15%.

Tuy nhiên, sự phổ biến của những phương pháp kiếm tiền nhỏ này không chỉ đến từ mong muốn “kiếm thêm vài đồng”. Nó phản ánh tâm lý thích nghi của người lao động trong giai đoạn chi phí sinh hoạt tăng cao nhưng thu nhập khó bứt phá.

Giáo sư Lee Eun-hee thuộc Khoa Nghiên cứu người tiêu dùng, Đại học Inha, nhận định rằng sự kết hợp giữa lạm phát kéo dài và nền kinh tế tăng trưởng chậm đang thúc đẩy nhân viên văn phòng tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập phụ, kể cả những khoản rất nhỏ.

Trong bối cảnh đó, việc đi bộ để nhận vài trăm won, trả lời câu hỏi lấy điểm hay săn voucher giảm giá dần không còn chỉ là cách tiết kiệm tiền. Với nhiều người, đây còn là một hình thức kiểm soát lại cuộc sống tài chính của bản thân, tạo cảm giác rằng họ vẫn có thể chủ động xoay xở dù những thay đổi lớn như tăng lương hay cải thiện thu nhập chưa dễ xảy ra.

(Nguồn: The Dong-A Ilbo)