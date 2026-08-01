Không làm ra tiền, đầu tư đến đâu lỗ đến đó: Đừng ai khuyên tôi tích cực lên, mất 193 triệu rồi đây

Điều gì khiến nhiều người áp lực tới vậy?

Không tìm được công việc ổn định, thu nhập hạn chế trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, nhiều người trẻ Hàn Quốc đã tìm đến chứng khoán như một cách để cải thiện tình hình tài chính. Tuy nhiên, khi thị trường đảo chiều mạnh, không ít nhà đầu tư rơi vào cảnh lỗ nặng. Đặt trong bối cảnh không có nguồn thu nhập ổn định, áp lực có thể là nhân lên gấp đôi gấp ba.

Go (32 tuổi), hiện đang làm công việc phục vụ bán thời gian trong lúc tìm việc làm, là một trong số đó. Phần lớn số tiền cô kiếm được đều đã đổ vào chứng khoán, tuy nhiên, thứ cô nhận về chỉ là những khoản lỗ chưa thấy hồi kết. Tính đến hiện tại, Go đã mất khoảng 10 triệu won (khoảng 193 triệu đồng) do giá cổ phiếu giảm. Tuy nhiên, cô vẫn chưa cắt lỗ vì hy vọng thị trường có thể phục hồi trong tương lai.

Không chỉ những người đã đi làm, nhiều người sinh viên mới tốt nghiệp cũng lựa chọn đầu tư chứng khoán như một phương án tích lũy tài sản.

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Yoon (22 tuổi) bắt đầu đầu tư với mục tiêu dành dụm tiền đi học bậc sau đại học. Yoon lựa chọn các quỹ ETF và cổ phiếu của những tập đoàn lớn với kỳ vọng đầu tư dài hạn, nhưng hiện đã mất khoảng 4 triệu won (khoảng 77 triệu đồng).

“Tôi nghĩ đây là khoản đầu tư dài hạn nên vẫn chưa bán ra. Nhưng trong tình hình hiện nay, dù tiết kiệm tiền hay vay vốn để mua nhà cũng rất khó đạt được mục tiêu, trong khi xung quanh có nhiều câu chuyện về việc kiếm được tiền nhờ chứng khoán. Có lẽ vì vậy mà ngày càng nhiều người trẻ tìm đến thị trường này” - Yoon nói.

Những câu chuyện như Go hay Yoon phản ánh một thực tế đang xuất hiện ngày càng rõ ở Hàn Quốc: Khi cơ hội tăng thu nhập và tích lũy tài sản trở nên khó khăn hơn, nhiều người trẻ buộc phải tìm kiếm những con đường khác để thay đổi tình hình tài chính. Tuy nhiên, khi thị trường biến động mạnh, lựa chọn này cũng khiến họ phải đối mặt với rủi ro lớn hơn.

Biến động quá mạnh của thị trường được xem là nguyên nhân khiến khoản lỗ của các nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là nhóm mới tham gia, ngày càng gia tăng. Theo ông Yang Jun-seok, Giáo sư Khoa Kinh tế Đại học Công giáo Hàn Quốc, nhận định: “Ngày càng nhiều người trẻ có thể bắt đầu đầu tư với số vốn nhỏ. Tuy nhiên, trong giai đoạn thị trường biến động mạnh bởi nhiều yếu tố, khả năng thua lỗ cũng lớn không kém cơ hội kiếm lời. Một số nhà đầu tư có thể chưa từng trải qua mức độ biến động như vậy”.

Ngày càng nhiều người vay tiền đầu tư, chuyên gia cảnh báo

Dữ liệu từ Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc cho thấy xu hướng sử dụng tiền vay để đầu tư chứng khoán trong nhóm người trẻ cũng gia tăng đáng kể. Tính đến tuần thứ hai của tháng 4 năm nay, dư nợ giao dịch ký quỹ của nhóm nhà đầu tư ở độ tuổi 20s đạt 423,9 tỷ won (khoảng 81.800 tỷ đồng), tăng hơn gấp đôi so với mức 188,8 tỷ won (khoảng 36.400 tỷ đồng) cùng kỳ năm ngoái.

Giao dịch ký quỹ là hình thức nhà đầu tư vay tiền từ công ty chứng khoán để mua cổ phiếu. Số dư ký quỹ càng lớn đồng nghĩa với việc càng nhiều nhà đầu tư sử dụng vốn vay để tham gia thị trường, kéo theo mức độ rủi ro cao hơn nếu giá cổ phiếu giảm mạnh.

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Trong nửa đầu năm nay, số tài khoản chứng khoán mới mở tại ba công ty gồm Hana Securities, KB Securities và NH Investment & Securities cũng ghi nhận nhóm khách hàng ở độ tuổi 20-30 chiếm tỷ lệ cao nhất, với 342.749 tài khoản mới.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân khiến người trẻ dễ bị cuốn vào những khoản đầu tư rủi ro không chỉ đến từ tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, mà còn liên quan đến khoảng cách tài sản ngày càng lớn giữa các nhóm trong xã hội.

Báo cáo “Thực trạng phân cực tài sản hộ gia đình và tác động đối với nền kinh tế” của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, cho thấy tỷ lệ người trẻ trong nhóm hộ gia đình vừa có tài sản ròng thấp vừa có thu nhập thấp đã tăng từ 7,9% năm 2020 lên 15,2% vào năm ngoái, gần gấp đôi chỉ sau vài năm.

Điều này cho thấy khoảng cách tài sản đang mở rộng nhanh hơn ở thế hệ trẻ, khiến cảm giác hụt hẫng và áp lực phải sớm xây dựng tài sản ngày càng lớn.

Ông Kang Sung-jin, giáo sư Khoa Kinh tế Đại học Hàn Quốc, cho rằng những người trẻ không sở hữu các tài sản lớn như bất động sản có thể tìm đến chứng khoán với mong muốn làm giàu nhanh.

“Tuy nhiên, nghịch lý là nhóm này thường dành tỷ trọng lớn trong thu nhập để đầu tư, vì vậy mức độ tác động tâm lý khi thua lỗ cũng lớn hơn, bất kể số tiền đầu tư thực tế là bao nhiêu” - Ông Kang nói.

Các chuyên gia cũng cho rằng những tín hiệu từ chính sách và kỳ vọng xã hội về thị trường chứng khoán có thể đã góp phần ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của người trẻ. Ông Kang nhận định chính phủ không thể chịu trách nhiệm bù đắp toàn bộ khoản thua lỗ do đầu tư gây ra, nhưng cũng cần nhìn nhận vai trò của các thông điệp chính sách trong việc tác động đến tâm lý thị trường.

Khi việc làm ổn định trở nên khó khăn, giá nhà tăng cao và khoảng cách tài sản ngày càng rõ rệt, chứng khoán trở thành một trong những lựa chọn mà nhiều người trẻ Hàn Quốc kỳ vọng có thể giúp họ thay đổi tương lai tài chính. Tuy nhiên, với những người vừa thiếu nguồn thu nhập ổn định vừa đặt quá nhiều kỳ vọng vào đầu tư, một cú đảo chiều của thị trường có thể biến cơ hội tìm kiếm tài sản thành áp lực tài chính kéo dài.

(Nguồn: The JoongAng)