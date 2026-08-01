Chuyên gia khẳng định chu kỳ tăng giá vàng vẫn chưa kết thúc, vì sao?

Dù giá vàng vừa trải qua nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng xu hướng tăng dài hạn chưa kết thúc.

Sau đợt tăng giá mạnh kéo dài gần hai năm, vàng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, đây chưa phải dấu chấm hết của chu kỳ tăng mà chỉ là nhịp nghỉ trước khi những động lực dài hạn tiếp tục phát huy tác dụng.

Động lực đầu tiên được đánh giá là khả năng thị trường chứng khoán toàn cầu bước vào một chu kỳ giảm kéo dài. Theo dữ liệu lịch sử, những giai đoạn tăng giá mạnh nhất của vàng thường xuất hiện sau khi thị trường chứng khoán kết thúc chu kỳ tăng.

Lịch sử cho thấy sau khi thị trường chứng khoán Mỹ tạo đỉnh năm 1929, giá cổ phiếu vàng và các tài sản hữu hình đạt đỉnh khoảng 8 năm sau. Kịch bản tương tự lặp lại khi chứng khoán lập đỉnh năm 1968, còn vàng và hàng hóa chỉ đạt đỉnh hơn một thập kỷ sau đó. Đến chu kỳ năm 2000, khoảng cách này cũng vào khoảng 11 năm.

Theo quan điểm này, nếu chứng khoán toàn cầu vẫn chưa thực sự kết thúc chu kỳ tăng dài hạn thì thị trường vàng vẫn đang ở giai đoạn đầu v còn dư địa tăng trong những năm tới.

Chỉ số vốn hóa lớn S&P 500 / Chỉ số S&P 500.

Động lực thứ hai là xu hướng suy yếu kéo dài của thị trường trái phiếu, bắt đầu hình thành sau đại dịch Covid-19. Trong giai đoạn đầu, dòng tiền thường vẫn ưu tiên cổ phiếu, nhưng khi lợi suất trái phiếu tăng và chi phí vốn ngày càng đắt đỏ, áp lực sẽ dần lan sang thị trường chứng khoán.

Theo các chuyên gia, chính sự dịch chuyển này sẽ thúc đẩy dòng tiền tìm đến những tài sản phòng thủ như vàng. Đây cũng là mô hình từng diễn ra vào cuối thập niên 1960, trước khi vàng bước vào một trong những chu kỳ tăng giá mạnh nhất lịch sử.

Chi phí trả lãi tính theo tỷ lệ phần trăm của thu ngân sách liên bang và tỷ lệ nợ trên GDP.

Yếu tố thứ ba là áp lực ngày càng lớn từ tình trạng tài chính công của Mỹ. Nợ công ở mức rất cao trong khi chi phí trả lãi ngày càng tăng khiến dư địa điều hành chính sách tiền tệ bị thu hẹp.

Theo phân tích, một trong những giải pháp khả thi là duy trì lãi suất trái phiếu ở mức thấp thông qua các biện pháp kiểm soát đường cong lợi suất, trong khi chấp nhận lạm phát và tăng trưởng danh nghĩa cao hơn để từng bước kéo giảm tỷ lệ nợ trên GDP. Trong bối cảnh đó, vàng thường được xem là tài sản hưởng lợi nhờ khả năng bảo toàn giá trị trước rủi ro lạm phát.

Động lực cuối cùng đến từ nhu cầu mua vàng ngày càng lớn của các ngân hàng trung ương.

Theo thống kê, từ năm 1960 đến năm 1990, vàng từng chiếm khoảng 40-65% tổng dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương, trong đó mức đỉnh gần 65% được ghi nhận vào năm 1980. Hiện tỷ lệ này chỉ còn khoảng 27%, cho thấy vẫn còn dư địa để các ngân hàng trung ương tiếp tục gia tăng nắm giữ.

Các chuyên gia cho rằng hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương đã góp phần tạo đáy cho giá vàng vào các năm 2018 và 2022, đồng thời đang đóng vai trò như một "mức sàn" hỗ trợ thị trường trong giai đoạn hiện nay.

Tỷ lệ àng trong Dự trữ Quốc tế Toàn cầu (bao gồm cả dữ liệu Quý 3/2025).

Theo đánh giá, bốn động lực này không tồn tại riêng lẻ mà có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Thị trường trái phiếu suy yếu làm gia tăng áp lực lên nợ công Mỹ, từ đó thúc đẩy các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa dự trữ bằng vàng.

Nếu xu hướng này lan sang thị trường chứng khoán và kích hoạt một chu kỳ giảm kéo dài, dòng vốn có thể sẽ tiếp tục dịch chuyển sang vàng, tạo thêm động lực cho chu kỳ tăng giá của kim loại quý trong dài hạn.