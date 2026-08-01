Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại SJC cùng nhiều thương hiệu khác hôm nay 1/8/2026.

Vàng 9999 là dòng vàng có độ tinh khiết cao, với tỷ lệ vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%.Hàm lượng vàng cao tạo nên màu vàng đậm tự nhiên cùng độ sáng đặc trưng.

Tuy nhiên, vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước, biến dạng hoặc móp khi va chạm với vật cứng hay chịu lực lớn.

Do độ cứng không cao, vàng 9999 hiếm khi được sử dụng cho các thiết kế trang sức cầu kỳ, nhiều chi tiết hoặc gắn đá. Trên thị trường, vàng 9999 chủ yếu được sản xuất dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi và nhẫn tròn trơn.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 1/8/2026 bao nhiêu 1 lượng?

Theo khảo sát lúc 7h30 sáng nay 1/8/2026, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 137,9 - 141,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 4 triệu đồng mỗi lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 137,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 7h30 ngày 1/8/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.790.000 14.190.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.790.000 14.192.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 13.790.000 14.193.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.740.000 14.140.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.740.000 14.150.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.440.000 13.940.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h30 ngày 1/8/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.790.000 14.190.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.790.000 14.192.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.740.000 14.140.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.740.000 14.150.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.440.000 13.940.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.790.000 14.190.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.690.000 14.180.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.690.000 14.180.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.450.000 13.950.000 đồng/chỉ Doji Vàng SJC 13.790.000 14.190.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.800.000 14.200.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.870.000 14.270.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.870.000 14.270.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.870.000 14.270.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.670.000 14.170.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 13.850.000 14.250.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.800.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.750.000 14.150.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.790.000 14.190.000 đồng/chỉ Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.790.000 14.190.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.790.000 14.190.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.500.000 14.100.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.