SJC, DOJI, PNJ... giá vàng nào mới là con số bạn thực sự nên quan tâm?

Mỗi ngày, bảng giá vàng xuất hiện với hàng loạt con số: giá vàng thế giới, SJC, vàng nhẫn, giá mua vào, giá bán ra... Không ít người theo dõi giá vàng nhưng vẫn bối rối vì không biết đâu mới là mức giá có liên quan trực tiếp đến mình.

Một bảng giá vàng, nhưng không phải con số nào cũng dành cho bạn

Chỉ cần mở một ứng dụng tài chính hoặc truy cập website của doanh nghiệp kinh doanh vàng, người dùng sẽ thấy hàng loạt mức giá khác nhau xuất hiện cùng lúc.

Có giá vàng thế giới, giá vàng SJC, giá vàng nhẫn 9999, vàng trang sức, rồi lại chia thành giá mua vào và giá bán ra. Chưa kể mỗi doanh nghiệp như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu... cũng có bảng giá riêng.

Nhìn qua, nhiều người dễ có cảm giác giá vàng đang "mỗi nơi một kiểu". Thực tế, mỗi con số đều phản ánh một loại vàng hoặc một giao dịch khác nhau. Điều quan trọng là xác định đúng mức giá liên quan đến nhu cầu của mình.

Nếu đang có ý định mua vàng, hãy nhìn vào giá bán ra

Đây là mức giá doanh nghiệp bán vàng cho khách hàng.

Nói cách khác, nếu hôm nay bạn quyết định mua một chỉ vàng hoặc một lượng vàng, số tiền phải trả sẽ được tính theo giá bán ra, chứ không phải giá mua vào.

Đây cũng là lý do nhiều người nhầm tưởng mình vừa mua vàng đã "lỗ". Ngay sau khi giao dịch hoàn tất, nếu bán lại ngay, cửa hàng sẽ mua theo mức giá mua vào, vốn thấp hơn giá bán ra. Khoảng chênh lệch giữa hai mức giá này chính là chi phí giao dịch mà người mua cần tính đến.

Nếu đang nắm giữ vàng và muốn bán, giá mua vào mới là điều cần theo dõi

Ngược lại, nếu bạn đã có vàng và đang cân nhắc bán ra, mức giá đáng quan tâm là giá mua vào.

Đây là mức giá doanh nghiệp chấp nhận mua lại vàng từ khách hàng. Dù bảng giá có ghi mức bán ra rất cao, bạn cũng không thể bán vàng theo mức giá đó.

Đây là một trong những hiểu nhầm phổ biến nhất khi theo dõi thị trường vàng. Nhiều người thấy giá vàng lập đỉnh nhưng đến khi mang vàng đi bán mới nhận ra số tiền thực nhận thấp hơn kỳ vọng vì đã nhìn nhầm cột giá.

Giá vàng thế giới không phải lúc nào cũng là giá bạn có thể giao dịch

Một con số khác thường xuyên xuất hiện trên các bản tin là giá vàng thế giới.

Đây là mức giá tham chiếu của thị trường quốc tế, phản ánh diễn biến chung của vàng trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, người mua vàng tại Việt Nam không thể trực tiếp giao dịch theo mức giá này.

Giá vàng trong nước còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố như cung - cầu, chi phí kinh doanh, chính sách quản lý và đặc điểm của từng loại vàng. Vì vậy, giá vàng thế giới và giá vàng trong nước có thể biến động cùng chiều, nhưng không phải lúc nào cũng tăng hoặc giảm với cùng một tốc độ.

Đừng chỉ nhìn giá vàng, hãy nhìn đúng loại vàng mình đang quan tâm

Ngoài mức giá, người mua cũng cần lưu ý loại vàng đang theo dõi.

Vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 hay vàng trang sức là những sản phẩm khác nhau và có bảng giá riêng. Việc so sánh giá giữa các loại vàng này có thể dẫn đến những kết luận không chính xác.

Chẳng hạn, nếu đang có vàng nhẫn, bạn nên theo dõi giá mua - bán của vàng nhẫn thay vì nhìn vào giá vàng miếng SJC. Ngược lại, nếu dự định mua vàng miếng, bảng giá vàng nhẫn sẽ không phản ánh đúng số tiền bạn cần bỏ ra.

Theo dõi giá vàng không chỉ là nhìn con số cao hay thấp

Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động, việc cập nhật thông tin là cần thiết. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là hiểu mỗi con số trên bảng giá đang nói về điều gì.

Nếu muốn mua vàng, hãy quan tâm đến giá bán ra. Nếu chuẩn bị bán vàng, hãy theo dõi giá mua vào. Còn nếu chỉ muốn nắm bắt xu hướng của thị trường, giá vàng thế giới sẽ là một chỉ báo đáng tham khảo.

Hiểu đúng bảng giá không giúp dự đoán giá vàng sẽ tăng hay giảm trong tương lai, nhưng sẽ giúp người theo dõi tránh nhầm lẫn và đưa ra quyết định dựa trên đúng thông tin mình cần.