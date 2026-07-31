Chủ nhân Ngựa VÀNG 10 lượng SJC lộ diện, Vikki Digital Bank tiếp tục khai cuộc mùa Bóng VÀNG Ký

Ngày 16/7/2026, tại TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng Số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa tổ chức Lễ trao thưởng cho các khách hàng may mắn của chương trình "TIẾT KIỆM Vikki – Trúng Ngựa VÀNG Ký" với giải đặc biệt Ngựa VÀNG Ký trị giá 10 lượng vàng SJC 999.9.

Điểm nhấn của buổi lễ là khoảnh khắc ông Lê Ngọc XXXXX, khách hàng giao dịch tại Chi nhánh TP. Huế, chính thức nhận Giải Đặc biệt Ngựa VÀNG Ký trị giá 10 lượng vàng SJC. Đây là giải thưởng cao nhất của chương trình, cùng với hàng triệu mã số dự thưởng được phát hành và hàng trăm giải thưởng vàng được trao đến khách hàng trên toàn quốc.

Ông Lê Ngọc XXXXX cho biết: "Tôi thực sự rất xúc động và hạnh phúc khi trở thành chủ nhân Giải Đặc biệt của chương trình. Đó là một niềm vui rất lớn và hoàn toàn bất ngờ đối với tôi. Người đầu tiên tôi chia sẻ niềm vui này chính là vợ tôi. Khi ấy, vợ, các con và các cháu đều có mặt nên cả gia đình đã cùng nhau đón nhận tin vui.."

Đặc biệt, ngày hôm nay, khi Vikki tổ chức lễ trao giải, cũng chính là ngày sinh nhật của vợ tôi. Vì vậy, niềm vui dường như được nhân lên gấp đôi. Với gia đình tôi, đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm rất đặc biệt và khó quên.

Điều khiến tôi tin tưởng lựa chọn Vikki Digital Bank trước hết là uy tín của ngân hàng. Bên cạnh đó, từ đội ngũ quản lý đến các nhân viên đều rất tận tình, vui vẻ và hòa nhã trong quá trình tư vấn, hỗ trợ khách hàng. Theo tôi, lãi suất giữa các ngân hàng có thể chênh lệch đôi chút, nhưng điều quan trọng hơn là sự tận tâm, cách phục vụ và cảm giác an tâm mà ngân hàng mang lại cho khách hàng. Đây chính là lý do tôi tiếp tục lựa chọn gửi tiết kiệm tại Vikki.

Vikki Digital Bank trao giải Nhất 1 lượng VÀNG SJC cho khách hàng

Ông Bùi Duy XXXXX – Khách hàng Vikki Digital Bank Chi nhánh Gò Vấp, đạt Giải Nhất cho biết: "Khi nhận được cuộc gọi thông báo trúng Giải Nhất, tôi thực sự bất ngờ vì chưa từng nghĩ mình sẽ là người may mắn. Gửi tiết kiệm với lãi suất tốt, lại còn nhận được giải thưởng giá trị là niềm vui rất lớn đối với tôi.Tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp, tận tâm của đội ngũ Vikki Digital Bank trong quá trình tư vấn và chăm sóc khách hàng. Chắc chắn tôi sẽ tiếp tục gửi tiết kiệm, sử dụng các dịch vụ của Vikki và đồng hành với chương trình "TIẾT KIỆM Vikki – Trúng Bóng VÀNG Ký". Biết đâu may mắn sẽ tiếp tục mỉm cười.

Vikki Digital Bank trao giải Nhì 05 chỉ VÀNG SJC cho khách hàng

Ông Nguyễn Anh XXXX – Khách hàng Vikki Digital Bank Chi nhánh Quận 1, đạt Giải Nhì "Tôi rất vui và bất ngờ khi được Vikki Digital Bank thông báo trúng Giải Nhì. Điều tôi ấn tượng nhất không chỉ là giải thưởng mà còn là sự tận tình, chu đáo của đội ngũ nhân viên trong suốt quá trình giao dịch. Phần thưởng này tôi muốn dành tặng mẹ như một món quà tri ân vì những hy sinh dành cho gia đình. Tôi cũng mong nhiều khách hàng sẽ lựa chọn Vikki Digital Bank bởi đây là nơi gửi tiết kiệm an toàn, lãi suất hấp dẫn và thường xuyên có những chương trình ý nghĩa dành cho khách hàng."

Vikki Digital Bank trao giải Ba 02 chỉ VÀNG SJC cho khách hàng

Ông Vũ Việt XXX – Khách hàng Vikki Digital Bank Phòng giao dịch Tây Hồ, đạt Giải Ba "Khi nhận được cuộc gọi báo tin trúng thưởng, tôi thực sự vỡ òa cảm xúc. Giải thưởng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là một kỷ niệm rất đẹp đối với tôi và gia đình. Điều khiến tôi luôn lựa chọn Vikki Digital Bank là sự an toàn, minh bạch cùng phong cách phục vụ tận tâm của đội ngũ nhân viên. Sau chương trình này, tôi sẽ tiếp tục gửi tiết kiệm tại Vikki và cũng mong nhiều bạn bè, người thân cùng tham gia, bởi ngoài lợi ích tích lũy cho tương lai còn có cơ hội nhận những phần thưởng giá trị. Biết đâu người may mắn tiếp theo sẽ là chính bạn."

Nhiều khách hàng trúng thưởng khác cũng có chung cảm nhận rằng chương trình đã mang đến một cách tiếp cận mới mẻ đối với việc gửi tiết kiệm. Thay vì chỉ là một giao dịch tài chính thông thường, mỗi khoản tiền gửi tại Vikki Digital Bank trở thành một hành trình tích lũy nhân đôi niềm vui, nhân ba cơ hội sinh lời, phần thưởng giá trị và luôn an toàn bảo mật cao.

Ông Bùi Minh Hải - Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ Vikki Digital Bank phát biểu tại

Lễ trao giải cuối kỳ "TIẾT KIỆM Vikki - Trúng Ngựa VÀNG ký"

Đại diện Vikki Digital Bank ông Bùi Minh Hải, Giám Đốc Ngân Hàng Bán Lẻ cho biết "Mỗi khách hàng trúng thưởng là một câu chuyện riêng về nỗ lực lao động, tích lũy và chăm lo cho tương lai. Có người gửi tiết kiệm để chuẩn bị cho con đi học, có người tích góp cho kế hoạch mua nhà, có người dành dụm sau nhiều năm kinh doanh, làm việc. Chính những câu chuyện đời thường nhưng đầy ý nghĩa đó đã làm nên sức lan tỏa của chương trình "TIẾT KIỆM Vikki – Trúng Ngựa VÀNG Ký".

Thông qua chương trình, Vikki Digital Bank mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần tiết kiệm thông minh, giúp khách hàng vừa an tâm tích lũy, vừa có thêm cơ hội nhận Vàng, những phần thưởng giá trị. Đây cũng là cam kết của Vikki Digital Bank trong việc đồng hành cùng hàng triệu khách hàng trên hành trình xây dựng nền tảng tài chính vững vàng cho bản thân và gia đình, hành trình hoạch định tài chính tương lai.

Sau thời gian triển khai, chương trình "TIẾT KIỆM Vikki – Trúng Ngựa VÀNG Ký" đã ghi nhận sức lan tỏa mạnh mẽ với hơn 30 triệu mã số dự thưởng được phát hành, thu hút hàng trăm nghìn khách hàng tham gia gửi tiết kiệm. Hàng trăm giải thưởng vàng cùng hàng nghìn quà tặng đã được trao trong suốt chương trình, góp phần tạo nên một mùa tiết kiệm sôi động, uy tín và giàu cảm xúc.

Từ Ngựa VÀNG đến Bóng VÀNG: Vikki Digital Bank lan tỏa mùa tiết kiệm sinh lời, trúng lớn Vikki Digital Bank chính thức khai cuộc chương trình "TIẾT KIỆM Vikki – Trúng Bóng VÀNG Ký", chào đón mùa bóng đá sôi động với tinh thần chiến thắng, đoàn kết và bứt phá. Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 31/10/2026, mang đến cơ hội trúng thưởng liên tục: ngày nào cũng có vàng, tuần nào cũng có vàng, tháng nào cũng có vàng, cùng nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng khách hàng gửi tiết kiệm.

Với số tiền gửi chỉ từ 20 triệu đồng, khách hàng có thể tham gia chương trình dễ dàng trên App Vikki Digital Bank hoặc tại 212 điểm hẹn tài chính trên toàn quốc. Không chỉ an tâm tích lũy và sinh lời hiệu quả, khách hàng còn có cơ hội sở hữu Giải Đặc biệt Bóng VÀNG Ký trị giá 10 lượng vàng SJC 999.9 cùng hàng trăm nghìn giải thưởng được trao trong suốt chương trình.

Đặc biệt, chương trình "TIẾT KIỆM Vikki – Trúng Bóng VÀNG Ký" còn đánh dấu cột mốc Vikki Digital Bank trở thành Ngân hàng chính thức của ASEAN Championship 2026. Đây là bước tiến thể hiện tinh thần tiên phong, khát vọng đồng hành cùng các sự kiện thể thao lớn của khu vực, đồng thời lan tỏa cảm hứng tích lũy, bứt phá và chinh phục những mục tiêu tài chính của mỗi khách hàng.

Vikki Digital Bank – Ngân hàng Tiết kiệm Tốt nhất – không ngừng kiến tạo những mùa tiết kiệm vàng hấp dẫn, nơi mỗi khoản tích lũy không chỉ sinh lời an tâm mà còn mở ra cơ hội may mắn, niềm vui và những ước mơ tài chính được hiện thực hóa. Từ Ngựa VÀNG đến Bóng VÀNG, Vikki Digital Bank tiếp tục đồng hành cùng hàng triệu khách hàng trên hành trình tiết kiệm hôm nay, vững vàng cho tương lai ngày mai.