Cục Thuế thông báo đến những ai bán hàng online cần chú ý điều này

Những ai bán hàng online cần chú ý thông tin này từ Cục Thuế.

Hoạt động bán hàng qua website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số đang mở ra cơ hội kinh doanh cho hàng triệu tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh của thương mại điện tử là yêu cầu ngày càng cao về việc tuân thủ pháp luật thuế.

Theo Cục Thuế, việc xác định đúng thời điểm lập hóa đơn điện tử là một trong những nội dung được người nộp thuế đặc biệt quan tâm. Thực tế, không ít người bán vẫn băn khoăn liệu có phải chỉ khi đã thu tiền mới cần lập hóa đơn; có được gộp nhiều đơn hàng để xuất chung một hóa đơn hay sau khi lập hóa đơn cần thực hiện những bước nào.

Nếu không nắm đầy đủ quy định, người bán có thể lập hóa đơn không đúng thời điểm, thực hiện sai quy trình hoặc không đáp ứng yêu cầu quản lý dữ liệu hóa đơn điện tử.

Một giao dịch bán hàng trực tuyến phải lập hóa đơn khi nào?

Cục Thuế lưu ý, thời điểm lập hóa đơn không phụ thuộc vào việc người bán đã thu tiền hay chưa. Thời điểm này được xác định căn cứ vào thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa hoặc hoàn thành việc cung cấp dịch vụ theo quy định.

Như vậy, người bán không nên hiểu rằng chỉ sau khi người mua thanh toán hoặc tiền đã được chuyển vào tài khoản thì mới phát sinh nghĩa vụ lập hóa đơn. Việc lập hóa đơn phải bám sát thời điểm giao dịch thực tế theo quy định.

Bên cạnh đó, người bán không được gộp nhiều giao dịch để lập chung một hóa đơn, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi giao dịch phát sinh cần được ghi nhận đầy đủ, minh bạch, bảo đảm quyền lợi của người mua và phục vụ công tác quản lý thuế.

Sáu bước lập hóa đơn điện tử đúng quy định

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, quy trình lập hóa đơn điện tử đối với giao dịch bán hàng trực tuyến gồm 6 bước.

Bước 1: Phát sinh giao dịch

Giao dịch được xác định khi người mua đặt hàng hoặc phát sinh việc mua bán trên website, sàn thương mại điện tử hay các nền tảng trực tuyến.

Bước 2: Xác định thời điểm lập hóa đơn

Người bán cần xác định đúng thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa hoặc hoàn thành cung cấp dịch vụ theo quy định. Đây là căn cứ để lập hóa đơn, không phụ thuộc vào việc đã thu được tiền hay chưa.

Bước 3: Lập hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử phải có đầy đủ thông tin theo quy định về người bán, người mua, hàng hóa và giá trị giao dịch.

Bước 4: Gửi hóa đơn cho người mua

Sau khi lập, người bán phải gửi hoặc cung cấp hóa đơn điện tử để người mua có thể tiếp nhận, tra cứu theo quy định.

Bước 5: Chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế

Dữ liệu hóa đơn phải được chuyển đến cơ quan thuế theo phương thức và thời hạn tương ứng với loại hóa đơn mà người bán đang sử dụng.

Bước 6: Lưu trữ và xử lý hóa đơn

Người bán có trách nhiệm lưu trữ hóa đơn, đối chiếu dữ liệu và xử lý đúng quy định khi phát sinh các trường hợp hủy, điều chỉnh hoặc trả lại hàng hóa.

Cục Thuế nhấn mạnh, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh trên môi trường số ngày càng phát triển, mỗi giao dịch phát sinh đều cần được ghi nhận đầy đủ, minh bạch và đúng quy định. Hóa đơn điện tử vừa là nghĩa vụ của người bán, vừa là căn cứ quan trọng để bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia giao dịch.

Việc hiểu đúng thời điểm lập hóa đơn và thực hiện đầy đủ quy trình ngay từ khi phát sinh giao dịch sẽ giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh hạn chế sai sót, nâng cao tính tuân thủ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.