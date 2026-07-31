Giá vàng lấy lại mức đỉnh sau 1 tuần

Sau nhiều phiên tăng giảm bất thường, giá vàng trong nước sáng 31/7 tiếp tục đà tăng, ghi nhận mức cao nhất trong một tuần qua.

Khảo sát lúc 8h40 sáng 31/7 cho thấy, giá vàng miếng SJC, PNJ, Phú Quý được niêm yết ở mức 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, vàng miếng Mi Hồng được niêm yết ở 139,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 300.000 đồng/lượng ở chiều mua nhưng thấp hơn 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với SJC.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 138,7 - 142,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

PNJ giao dịch vàng nhẫn ở 138,2 - 143,1 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý niêm yết ở 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng mua vào và bán ra vàng nhẫn ở mức 139,5 - 141,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn sáng nay ghi nhận mức tăng 300-700.000 đồng mỗi lượng so với cùng thời điểm hôm qua. Với đà tăng này, giá vàng miếng đã quay trở lại mức đỉnh trong một tuần qua.

Giá vàng miếng SJC trong 1 tuần qua. Ảnh: SJC

Sáng 31/7, theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.105 USD/ounce, cao hơn 15 USD/ounce so với đầu giờ sáng ngày hôm qua.

Đà tăng của kim loại quý được hỗ trợ bởi chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 6 suy giảm cùng với việc đồng USD suy yếu. Những yếu tố này đã giúp giá vàng phục hồi sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất với quan điểm cứng rắn trong cuộc họp diễn ra hôm thứ Tư.

Các chuyên gia nhận định, việc Fed tiếp tục duy trì lãi suất nhìn chung mang lại tác động tích cực đối với giá vàng. Tuy nhiên, động thái này cũng góp phần làm giảm những bất ổn liên quan đến lạm phát, lãi suất và thị trường tài chính cho đến sau mùa hè, khiến giá kim loại quý nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong vùng giá gần đây thêm một thời gian.