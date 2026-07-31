28 tuổi lương 25 triệu vẫn “cháy túi” cuối tháng: Thuê nhà ở Smart City 8 triệu, dùng điện thoại trả góp 4,1 triệu

Cuộc sống độc thân giúp cô có sự tự do trong sinh hoạt, nhưng đổi lại, mọi khoản chi đều phải tự mình cân đối.

Ở tuổi 28, A có một công việc văn phòng ổn định tại Hà Nội với mức lương 25 triệu/tháng. Cô lựa chọn thuê một căn hộ tại khu đô thị Smart City để thuận tiện cho việc đi làm và tận hưởng không gian sống riêng tư.

Nhân viên văn phòng lương 25 triệu, cuối tháng vẫn "cháy túi" như thường

Cuộc sống độc thân giúp A có sự tự do trong sinh hoạt, nhưng đổi lại, mọi khoản chi đều phải tự mình cân đối. Đến khi ngồi xuống cộng lại từng khoản tiền mỗi tháng, cô mới nhận ra mình đang tiêu hơn 21 triệu/tháng mà vẫn không cảm thấy dư dả gì.

Bảng chi tiêu hàng tháng của A là nhân viên văn phòng, đang thuê nhà ở Hà Nội.

Mỗi tháng, A dành 8 triệu đồng để thuê nhà, 5 triệu đồng cho ăn uống và xăng xe và 4,1 triệu đồng trả góp điện thoại. Đây là ba khoản chi lớn nhất, chiếm gần 80% tổng ngân sách hàng tháng. Với mức lương khoảng 25 triệu nhưng chi cố định đã hơn 21 triệu, nhiều người cho rằng đây là mức chi khá cao đối với một người còn độc thân.

Việc ở riêng mang lại sự thoải mái, riêng tư và tiện nghi nhưng cũng đồng nghĩa phải tự gánh toàn bộ chi phí thuê nhà, phí quản lý, điện nước và các chi phí sinh hoạt khác. Nếu mục tiêu là tích lũy cho tương lai, đây là khoản đầu tiên nên cân nhắc tối ưu, bởi chỉ cần giảm được 2-3 triệu tiền thuê mỗi tháng cũng có thể tiết kiệm từ 24 - 36 triệu sau một năm.

Khoản 5 triệu đồng cho ăn uống và xăng xe không phải quá bất thường với dân văn phòng ở Hà Nội, nhất là khi thường xuyên ăn ngoài hoặc gọi đồ ăn. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm chi phí rất dễ tăng lên nếu không kiểm soát.

Đáng chú ý, A còn dành 4,1 triệu đồng mỗi tháng để trả góp điện thoại, tương đương gần 20% thu nhập. Đây là khoản chi khá lớn, khiến ngân sách hàng tháng trở nên eo hẹp hơn.

Đấy là chưa tính các khoản cưới xin, hiếu hỉ, quà cáp, khám chữa bệnh, du lịch, mua sắm đột xuất hay các khoản phát sinh khác lên tới 3 triệu/tháng. Thu nhập 25 triệu/tháng, tính ra A không để ra được đồng nào với mức chi tiêu như hiện tại.

Muốn tiết kiệm, tích lũy phòng thân, phải cân đối lại cách chi tiêu

Ngay cả với mức lương 25 triệu - mức thu nhập tương đối cao so với mặt bằng chung của nhân viên văn phòng, nhưng với cách chi tiêu của A, cô không để ra được đồng nào cũng là dễ hiểu. Nếu không cân đối lại thì có bao nhiêu tiền chắc chắn sẽ tiêu hết bấy nhiêu.

1. Cân đối lại chuyện thuê nhà: Có thể tiết kiệm thêm vài triệu/tháng

Đây là khoản chi lớn nhất. Với một người độc thân, việc thuê nguyên một căn hộ để ở một mình mang lại sự riêng tư nhưng cũng đồng nghĩa phải gánh toàn bộ chi phí thuê nhà, điện nước, phí dịch vụ...

Nếu mục tiêu là tiết kiệm hoặc tích lũy, đây là khoản có thể cân nhắc đầu tiên:

- Ở ghép để chia tiền thuê. Chuyển sang căn hộ nhỏ hơn hoặc khu vực có giá thuê mềm hơn. Thương lượng lại hợp đồng khi gia hạn.

- Chỉ cần giảm được 2-3 triệu tiền thuê mỗi tháng đã tiết kiệm được 24-36 triệu đồng mỗi năm.

2. Cân đối chi tiêu ăn uống: Giảm bớt ăn hàng quán

Ăn uống và xăn xe 5 triệu/tháng tương đương khoảng 165.000 đồng/ngày. Nếu thường xuyên ăn ngoài, gọi đồ ăn hoặc uống nước mỗi ngày thì con số này hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, với người độc thân, đây cũng là khoản rất dễ "phình to" mà không nhận ra.

Một số cách tối ưu:

- Chăm nấu ăn ở nhà hơn. Mang cơm trưa đi làm vài ngày. Hạn chế đặt đồ ăn khi không thực sự cần.

- Không cần cắt giảm quá mạnh, chỉ cần tiết kiệm khoảng 1 triệu/tháng cũng tạo ra khác biệt đáng kể.

3. Cắt bớt khoảng cà phê, ăn vặt mỗi ngày

Đây là khoản không quá lớn nhưng rất dễ vượt ngân sách.

Những ly cà phê, bữa ăn cuối tuần hay vài món đồ "không đáng bao nhiêu" cộng dồn lại thành vài triệu mỗi tháng.

Điều đáng nói là đây là khoản mang tính cảm xúc nhiều hơn là nhu cầu thiết yếu, nên rất dễ điều chỉnh nếu muốn tiết kiệm.

Nếu tối ưu được các khoản trên, tổng chi mỗi tháng có thể giảm xuống còn khoảng 17 -18 triệu (vẫn là mức chi tiêu khá cao, nhưng vẫn có thể tiết kiệm thêm phần nào), tức tiết kiệm thêm 6-7 triệu/tháng. Và khi trả góp xong tiền điện thoại, vẫn có thể tiết kiệm thêm 4 triệu nữa.

Với mức tiết kiệm 6-7 triệu/tháng, chỉ sau một năm, số tiền tích lũy có thể đạt 72-84 triệu/năm, chưa tính lãi từ đầu tư hoặc gửi tiết kiệm.

Kết luận

Nhìn vào bảng chi tiêu của A có thể thấy, thu nhập 25 triệu/tháng không phải thấp, nhưng nếu sống một mình tại Hà Nội và chưa kiểm soát tốt các khoản chi lớn như tiền thuê nhà, ăn uống hay trả góp, việc tích lũy sẽ rất khó. Điều quan trọng không chỉ là kiếm nhiều hơn mà còn là chi tiêu hợp lý để có một khoản dự phòng cho tương lai.