Từ 20/8, những tài khoản ngân hàng sau sẽ bị tự động trừ 20.000 đồng/tháng

Những tài khoản bị tính phí là các tài khoản đã mở từ 12 tháng trở lên và không phát sinh bất kỳ giao dịch ghi Nợ hoặc ghi Có nào trên ứng dụng trong suốt 12 tháng liên tục.

Nhằm tối ưu hóa công tác quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa ra thông báo sẽ chính thức áp dụng mức phí quản lý mới đối với các tài khoản thanh toán không hoạt động trên ứng dụng TNEX từ ngày 20/08/2026.

Theo quy định của MSB, những tài khoản bị tính phí là các tài khoản đã mở từ 12 tháng trở lên và không phát sinh bất kỳ giao dịch ghi Nợ hoặc ghi Có nào trên ứng dụng TNEX trong suốt 12 tháng liên tục. Các giao dịch do hệ thống tự động thực hiện như thu trả nợ gốc, lãi hay phí dịch vụ sẽ không được tính vào điều kiện hoạt động của tài khoản. Mức phí áp dụng cho các tài khoản thuộc diện này được công bố là 20.000 VNĐ một tài khoản trên một tháng, mức phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và sẽ được thu định kỳ vào ngày 20 hằng tháng.

Để tránh phát sinh khoản phí quản lý nói trên, chủ tài khoản chỉ cần thực hiện tối thiểu một giao dịch chủ động ghi Nợ hoặc ghi Có trên ứng dụng TNEX trước ngày thu phí hằng tháng. Ngay sau khi có giao dịch phát sinh từ phía người dùng, tài khoản sẽ tự động được đưa ra khỏi danh sách áp dụng phí trong kỳ thu tương ứng. Bên cạnh đó, MSB cũng đưa ra một số trường hợp ngoại lệ không bị áp dụng quy định này bao gồm các tài khoản đang trong trạng thái phong tỏa, tài khoản có liên kết tiền gửi tiết kiệm hoặc các trường hợp đặc biệt khác theo quy định từng thời kỳ của ngân hàng. Đối với những tài khoản không đủ số dư tại thời điểm trừ phí, MSB sẽ tiến hành thu tối đa bằng số dư còn lại trên tài khoản theo đúng nguyên tắc hiện hành.