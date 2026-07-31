Vì sao ngày càng nhiều người làm 2-3 việc cùng lúc?

Câu chuyện chưa bao giờ đơn giản là để kiếm thêm tiền.

Nếu trước đây, một công việc ổn định thường được xem là mục tiêu của nhiều người đi làm, thì vài năm trở lại đây, ngày càng nhiều người bắt đầu có suy nghĩ khác: Một công việc, một nguồn thu nhập là không đủ.

Có người vừa làm văn phòng, vừa buôn bán kinh doanh; có người làm thêm affiliate, nhận việc ngoài giờ hành chính đúng chuyên môn,... Đương nhiên, mục tiêu chung là đa dạng hóa thu nhập nhưng đó chưa bao giờ là lý do duy nhất.

1. Không còn muốn đặt toàn bộ tương lai vào một công việc duy nhất

Những đợt cắt giảm nhân sự, nhiều ngành nghề liên tục biến động vì sự phát triển của AI khiến dân văn phòng nhận ra rằng: Giờ có việc nhưng chẳng biết tháng sau, năm tới sẽ như thế nào.

Thế nên thay vì chỉ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập, nhiều người lựa chọn xây dựng thêm các công việc khác như một cách phân tán rủi ro. Một người có thể vẫn làm văn phòng để duy trì thu nhập ổn định, nhưng đồng thời phát triển thêm kỹ năng, khách hàng hoặc nguồn thu từ bên ngoài.

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Với họ, làm nhiều việc không hẳn là chạy theo sự bận rộn, mà là cách tạo ra nhiều “cánh cửa” hơn cho tương lai. Nếu một công việc gặp vấn đề, họ vẫn có những lựa chọn và nguồn thu khác.

Chưa kể, khi chi phí sinh hoạt tăng, nhu cầu trải nghiệm nhiều hơn và áp lực tích lũy tài chính khiến không ít người nhận ra rằng mức lương từ một công việc chính đôi khi chỉ đủ để duy trì cuộc sống hiện tại. Thế nên càng không có lý do gì để từ chối làm thêm.

2. Muốn thử nhiều hướng đi trước khi quyết định con đường sự nghiệp

Không phải ai làm nhiều job cũng chỉ vì tiền. Với không ít người, công việc phụ còn là cách họ khám phá bản thân. Thay vì dành nhiều năm chỉ theo đuổi một vị trí rồi mới nhận ra không phù hợp, họ muốn thử nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau cùng lúc. Một nhân viên marketing có thể nhận thêm dự án xây dựng thương hiệu cá nhân. Một nhân sự văn phòng có thể thử kinh doanh nhỏ. Một người làm công nghệ có thể tham gia các dự án độc lập để tìm hiểu thêm về lĩnh vực mới.

Những trải nghiệm này giúp họ hiểu rõ hơn điểm mạnh, sở thích và khả năng kiếm tiền của bản thân. Trong bối cảnh nghề nghiệp ngày càng linh hoạt, có lẽ dân văn phòng không chỉ tìm một “công việc cả đời”, mà muốn xây dựng một tập hợp kỹ năng có thể mở ra nhiều lựa chọn.

3. Muốn lấy lại cảm giác chủ động trong sự nghiệp

Một lý do khác khiến nhiều người chọn làm nhiều công việc là họ không muốn sự nghiệp của mình hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của một tổ chức. Khi có thêm các dự án cá nhân hoặc nguồn thu khác, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy mình có nhiều quyền lựa chọn hơn.

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Thế nên một công việc phụ đôi khi không mang lại quá nhiều tiền ngay lập tức, nhưng nó có thể giúp một người xây dựng mạng lưới quan hệ, học kỹ năng mới hoặc tạo nền tảng cho một hướng đi dài hạn.

4. Ranh giới giữa công việc chính và công việc phụ ngày càng mờ đi

Sự phát triển của công nghệ cũng khiến việc đa dạng thu nhập trở nên dễ dàng hơn trước. Nếu trước đây, một người muốn kiếm thêm tiền thường phải tìm công việc bán thời gian cố định, thì hiện nay họ có thể làm việc từ xa, nhận dự án theo thời gian rảnh hoặc bán sản phẩm qua các nền tảng trực tuyến.

Một người có thể vừa là nhân viên văn phòng, vừa là freelancer, vừa là người sáng tạo nội dung hoặc chủ một cửa hàng nhỏ. Công việc không còn chỉ được định nghĩa bởi một chức danh duy nhất, mà trở thành tập hợp của nhiều kỹ năng và hoạt động khác nhau.

Tuy nhiên, làm nhiều công việc cùng lúc cũng đặt ra bài toán về thời gian, sức khỏe và khả năng cân bằng. Không phải ai có nhiều nguồn thu nhập hơn cũng có cuộc sống dễ dàng hơn. Giá trị lớn nhất của xu hướng này nằm ở việc giúp nhiều người có thêm lựa chọn, thay vì bị giới hạn bởi một con đường duy nhất.

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, việc một người sở hữu nhiều kỹ năng, nhiều nguồn thu và nhiều hướng phát triển có thể trở thành một lợi thế mới. Điều quan trọng không nằm ở số lượng công việc đang làm, mà là cách mỗi người lựa chọn và quản lý những công việc đó để phù hợp với mục tiêu lâu dài của mình.