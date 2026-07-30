Xu hướng livestream tuyển dụng lên ngôi: Kiếm việc cảm giác như đang săn sale, đỡ áp lực hẳn

Livestream tuyển dụng giúp giải bài toán khó cho cả doanh nghiệp lẫn ứng viên.

Yu Ziqi - Một sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Cơ điện tử tại Học viện Khoa học và Kỹ thuật Liêu Ninh (Trung Quốc), từng trải qua cảm giác lo lắng khi chuẩn bị ra trường. Cô muốn ở lại tỉnh Liêu Ninh làm việc nhưng không biết doanh nghiệp nào đang tuyển dụng hay công việc nào phù hợp với mình.

Mọi chuyện thay đổi khi Yu biết đến "Jiulai Liao" - Một nền tảng số chuyên hỗ trợ tìm việc. Tại đây, cô có thể theo dõi các buổi livestream do bộ phận nhân sự của doanh nghiệp thực hiện, sử dụng AI để chỉnh sửa CV và luyện phỏng vấn thử. Nhờ những công cụ này, Yu cuối cùng đã tìm được công việc tại một doanh nghiệp ở thành phố Cẩm Châu (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc).

Không chỉ những sinh viên mới tốt nghiệp đại học, nhiều người có trình độ cao cũng tìm được việc theo cách tương tự.

Một buổi livestream tuyển dụng trông khá giống livestream bán hàng

Huang Jinze - Người tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc kể rằng khoảng 2 năm trước, anh vô tình xem được một buổi livestream giới thiệu cơ hội việc làm tại Liêu Ninh khi đang lướt điện thoại.

Khác với những bản mô tả tuyển dụng khô khan thường thấy, buổi phát trực tiếp giải thích rất cụ thể về từng vị trí, mức hỗ trợ dành cho người lao động cũng như các chính sách đảm bảo nhà ở.

"Tất cả đều được giải thích rất rõ: công việc là gì, có những hỗ trợ nào và chính sách nhà ở ra sao. Chính điều đó khiến tôi quyết định ứng tuyển" - Huang chia sẻ. Hiện nay anh đang làm việc tại thành phố Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc).

Livestream tuyển dụng - hình thức “gỡ thế khó” cho cả doanh nghiệp lẫn ứng viên

Những câu chuyện như Yu hay Huang phản ánh sự thay đổi trong cách người trẻ Trung Quốc tiếp cận thị trường việc làm. Thay vì chờ đợi phản hồi từ những email tuyển dụng, họ chủ động tham gia các buổi livestream để tương tác trực tiếp với doanh nghiệp, đặt câu hỏi ngay trong lúc phát sóng và nhanh chóng đánh giá xem công việc có phù hợp hay không.

Trong một sự kiện tuyển dụng trực tuyến diễn ra vào tháng 6 vừa qua, các "MC" không phải là KOL hay influencer nổi tiếng mà là đại diện nhân sự của những tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc như JD.com, Baidu hay Alibaba. Họ lần lượt giới thiệu các vị trí tuyển dụng, chia sẻ lộ trình phát triển nghề nghiệp, giải đáp câu hỏi về mức lương, phúc lợi, đồng thời dẫn người xem tham quan văn phòng thông qua video trực tiếp. Song song với đó, các chuyên gia tư vấn nghề nghiệp cũng đưa ra lời khuyên ngay trên sóng để giúp ứng viên lựa chọn công việc phù hợp.

Livestream tuyển dụng giúp "thu hẹp" khoảng cách giữa ứng viên và nhà tuyển dụng

Liu Weicai - Sinh viên sắp tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh, cho rằng mô hình này giúp thu hẹp khoảng cách thông tin giữa doanh nghiệp và người tìm việc. Theo Liu, trước đây ứng viên thường chỉ đọc được vài dòng mô tả tuyển dụng nên rất khó hình dung công việc thực tế. Còn khi xem livestream tuyển dụng, họ có thể hỏi trực tiếp những điều mình quan tâm và nhanh chóng xác định liệu vị trí đó có phù hợp với kỹ năng hay không.

Thực tế, quy mô của các chiến dịch livestream tuyển dụng đang ngày càng lớn. Chỉ riêng chiến dịch tuyển dụng trực tuyến kéo dài một tháng do Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc tổ chức, đã quy tụ hơn 5.000 doanh nghiệp, mang đến trên 200.000 vị trí việc làm.

Trong đó, JD.com công bố tuyển khoảng 25.000 nhân sự ở các mảng công nghệ và kinh doanh. Tencent dự kiến tuyển hơn 8.000 người cho các vị trí liên quan đến thuật toán AI và điện toán hiệu năng cao. ByteDance cũng tuyển khoảng 7.000 nhân sự trong các lĩnh vực như mô hình ngôn ngữ, AI Search và nhiều mảng trí tuệ nhân tạo khác.

Xu hướng này xuất hiện trong bối cảnh thị trường lao động Trung Quốc đang trải qua giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Năm nay, quốc gia tỷ dân có khoảng 12,7 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học, tăng thêm 480.000 người so với năm trước và lập mức cao kỷ lục.

Có thể thấy, khi AI làm thay đổi cấu trúc của thị trường lao động, cách doanh nghiệp tìm kiếm nhân sự cũng không thể giữ nguyên như trước. Nếu trước đây ứng viên chỉ có thể tìm thông tin tuyển dụng trên webiste, thì giờ đây, doanh nghiệp đang chủ động "đến gặp" ứng viên thông qua các buổi livestream, nơi mọi thắc mắc đều được giải đáp theo thời gian thực và khoảng cách giữa hai bên được rút ngắn đáng kể.

Livestream tuyển dụng có thể chưa thay thế hoàn toàn những phương thức tuyển dụng truyền thống, nhưng đang mở ra một cách kết nối mới: Trực quan hơn, minh bạch hơn và ít tạo áp lực hơn cho người tìm việc. Trong kỷ nguyên AI, khi công việc liên tục thay đổi và những nghề mới xuất hiện ngày càng nhanh, việc tuyển dụng cũng cần thích nghi với nhịp phát triển đó. Và livestream tuyển dụng có lẽ mới chỉ là bước khởi đầu cho một cuộc chuyển mình lớn hơn của thị trường việc làm trong tương lai.

(Nguồn: People's Daily Online, Qiushi)