Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 30/7 tiếp tục đà tăng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn sáng nay tăng từ 1-2 triệu đồng mỗi lượng so với sáng qua.

Khảo sát lúc 8h30 ngày 30/7, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Riêng Mi Hồng niêm yết cao hơn ở chiều mua với 139,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn ở chiều bán, ở mức 141,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại các thương hiệu đồng loạt tăng 2 triệu so với phiên giao dịch cùng thời điểm hôm qua.

Giá vàng nhẫn có sự phân hóa giữa các doanh nghiệp. Nhẫn SJC được niêm yết ở mức 138 - 142 triệu đồng/lượng; Phú Quý ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng; PNJ ở mức 137,5 - 142,4 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch tại 138,1 - 142 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 139,5 - 141,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn ghi nhận mức tăng từ 1-2,1 triệu đồng mỗi lượng so với sáng qua, tùy từng thương hiệu.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong tuần qua. Ảnh: SJC.

Sáng 30/7, giá vàng thế giới trên Kitco đạt 4.090 USD/ounce, tăng 73 USD/ounce so với đầu giờ sáng hôm qua.

Đà tăng diễn ra sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ suy yếu khi thị trường phản ứng với các phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Quyết định này cũng làm dấy lên nhiều câu hỏi về cách Fed sẽ thực hiện cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Đồng USD giảm giá so với euro, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm thu hẹp đà tăng, qua đó hỗ trợ giá vàng khi kim loại quý trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.