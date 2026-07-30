Thuế Hà Nội thông báo nóng

Người nộp thuế trên địa bàn thành phố cần chú ý thông báo sau.

Mới đây, Thuế TP. Hà Nội đã có thông báo công khai số điện thoại đầu mối tiếp nhận hỗ trợ người nộp thuế về hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động, khôi phục mã số thuế,...

Theo đó, cơ quan thuế sẽ hỗ trợ:

- Hướng dẫn, giải đáp thủ tục, hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động

- Hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục khôi phục mã số thuế theo quy định

- Tiếp nhận và xử lý mọi vướng mắc, phản ánh của người nộp thuế

- Đồng hành - kịp thời - hiệu quả vì quyền lợi của người nộp thuế

Người nộp thuế quét mã QR để xem danh sách số điện thoại đầu mối tiếp nhận hỗ trợ (Ảnh: Thuế TP. Hà Nội)

Bên cạnh đó, Thuế Hà Nội cũng có thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến:

- Thực thi công vụ của công chức thuế trong quá trình giải quyết hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động

- Cá nhân bị lấy cắp hoặc giả mạo thông tin để thành lập pháp nhân trái phép

- Hành vi thành lập pháp nhân nhằm mua bán hóa đơn, trục lợi ngân sách nhà nước