Chỉ số VN-Index chốt phiên hôm nay tiếp tục tăng thêm gần 40 điểm, lên mức .744,66 điểm, đây là mức cao nhất 4 tháng gần đây.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (30/)7, VN-Index tăng 39,98 điểm, tương đương 2,35%, lên 1.744,66 điểm. HNX-Index tăng 3,37 điểm lên 275,05 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,35 điểm, lên 126,5 điểm.

Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức cao với hơn 943,7 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch 21.533,6 tỷ đồng. Dòng tiền tiếp tục ở lại thị trường cho thấy nhà đầu tư tranh thủ giải ngân sau nhịp điều chỉnh mạnh.

Toàn sàn HoSE có 258 cổ phiếu tăng, nhiều gấp 4,5 lần so với số mã giảm giá.

VN-Index tăng gần 40 điểm, mạnh nhất gần 4 tháng. (Ảnh minh hoạ).

Tại rổ VN30, ngoại trừ ACB đứng giá tham chiếu, toàn bộ các cổ phiếu còn lại đều tăng. VRE tiếp tục tăng kịch trần phiên thứ hai liên tiếp; MWG tăng 4,96%; VHM tăng 5,64%. Các mã ngân hàng và năng lượng như VCB, TCB, BID, CTG, SHB, PLX đồng loạt tăng từ 2,5-3,5%.

Sắc xanh phủ lên mọi nhóm ngành nhưng nổi bật nhất là chứng khoán, bán lẻ, dầu khí, ngân hàng, công nghệ....

Ở nhóm chứng khoán, VIX gây chú ý khi tăng hết biên độ 6,97%, VCI tăng 3,37%, SSI tăng 3,23%, VND tăng 3,96%, SHS tăng 4%, MBS tăng 3,95%, ORS tăng 4,41%.

Ở nhóm ngân hàng, sắc xanh phủ kín bảng điện với BID tăng 5,08%, SHB tăng 4,91%, CTG tăng 3,75%, OCB tăng 3,5%, VCB tăng 3,48%, TCB tăng 3,17%, EIB tăng 2,87%, VPB tăng 2,67%, VIB tăng 2,43%, MBB tăng 1,81%, HDB tăng 0,78% và ACB tăng 0,22%. Ở chiều ngược lại, MSB là một trong số ít cổ phiếu ngân hàng giảm giá khi mất 0,63%.

Ngoài ra, phiên hôm nay còn ghi nhận các cổ phiếu liên quan ông Nguyễn Văn Tuấn đồng loạt tăng trần như VIX, GEX và GEL. Trong đó, VIX là mã có khối lượng giao dịch lớn nhất trên thị trường, với gần 76,2 triệu cổ phiếu được sang tay.

Theo thống kê trên HoSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào khoảng 2.880,6 tỷ đồng, bán ra 2.203,3 tỷ đồng, qua đó mua ròng khoảng 677,3 tỷ đồng. Xét về khối lượng, khối ngoại mua 73,2 triệu cổ phiếu, bán 72,2 triệu cổ phiếu, tương ứng mua ròng hơn 1 triệu cổ phiếu.

Lực mua tập trung chủ yếu vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup và các doanh nghiệp đầu ngành. VIC dẫn đầu danh sách mua ròng với khoảng 194,5 tỷ đồng, tiếp đến là VNM (157,9 tỷ đồng), MSN (105,1 tỷ đồng), FPT (76,2 tỷ đồng), MCH (75,5 tỷ đồng), GMD (73 tỷ đồng), LPB (45,1 tỷ đồng), PNJ (44,4 tỷ đồng), VHM (44 tỷ đồng), MWG (38,3 tỷ đồng), VND (33,9 tỷ đồng), BID (25,8 tỷ đồng) và HPG (24,1 tỷ đồng).