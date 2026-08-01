Giá vàng miếng, vàng nhẫn chiều tối 1/8 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Mức điều chỉnh có nơi lên tới 1,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật mới nhất, giá vàng miếng SJC trên thị trường đồng loạt giảm. Các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng mất 0,9 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai đầu giao dịch, kéo giá về 137 triệu đồng chiều mua và 141 triệu đồng chiều bán.

Tiệm vàng Mi Hồng có phần "dễ thở" hơn một chút khi giá vàng miếng chỉ mất 0,7 triệu đồng lượng mua và 0,5 triệu đồng lượng bán, hiện niêm yết 137,3 – 139 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn trơn cũng giảm từ 0,2 đến 1,3 triệu đồng mỗi lượng tùy đơn vị. DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải là hai cái tên giảm sâu nhất, lần lượt mất 1 triệu và 1,3 triệu đồng/lượng, đưa giá DOJI về 137 – 141 triệu còn Bảo Tín Mạnh Hải về 137,2 – 141,2 triệu.

PNJ và SJC giảm tương đương nhau, khoảng 0,9 triệu đồng, còn 136 – 141 triệu và 136,5 – 140,5 triệu.

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Đầu giờ sáng ngày 1/8, các đơn vị lớn gồm SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều giữ nguyên giá vàng miếng SJC so với chốt phiên hôm qua, ở mức 137,9 - 141,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mi Hồng cũng đi ngang, niêm yết 138 triệu (mua) và 139,5 triệu (bán).

Đối với loại vàng nhẫn trơn 9999, giá cũng giữ nguyên toàn bộ so với chốt phiên hôm qua ở tất cả các đơn vị. PNJ ở mức 136,9 – 141,8 triệu đồng/lượng, DOJI 138 – 142 triệu đồng/lượng, SJC 137,4 – 141,4 triệu đồng/lượng, Mi Hồng 138 – 139,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng nhẫn trơn ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lùi về 4.040 USD/ounce. Kim loại quý chịu áp lực khi số liệu mới công bố cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ cải thiện, trong khi kỳ vọng lạm phát trong ngắn hạn tiếp tục hạ nhiệt.﻿

Dữ liệu niềm tin tiêu dùng tích cực cùng với kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt làm giảm nhu cầu nắm giữ các tài sản trú ẩn như vàng, đồng thời củng cố kỳ vọng nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì khả năng chống chịu trước môi trường lãi suất cao.﻿

Theo Kitco News, khảo sát Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng tháng 7 do Đại học Michigan công bố ngày 31/7 cho thấy chỉ số này đạt 55,2 điểm, cao hơn mức dự báo 54 điểm của các chuyên gia kinh tế. Kết quả cũng nhỉnh hơn mức ước tính sơ bộ là 54,4 điểm và cải thiện đáng kể so với mức 49,5 điểm ghi nhận trong tháng 6.

Bà Joanne Hsu, Giám đốc Khảo sát Người tiêu dùng của Đại học Michigan, cho biết niềm tin tiêu dùng trong tháng 7 đã xác nhận xu hướng cải thiện được ghi nhận từ đầu tháng, tăng gần 12% so với tháng trước.

Theo bà Hsu, sự cải thiện diễn ra trên diện rộng ở hầu hết các nhóm dân cư, bất kể thu nhập, trình độ học vấn, tài sản, độ tuổi hay quan điểm chính trị. Kỳ vọng về điều kiện kinh doanh trong 5 năm tới cũng tăng lên mức cao nhất trong vòng 12 tháng, dù vẫn thấp hơn mức trung bình lịch sử.

Tuy nhiên, bà lưu ý rằng niềm tin tiêu dùng vẫn thấp hơn khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh cái nhìn khá thận trọng của người dân về nền kinh tế sau nhiều năm lạm phát ở mức cao và mặt bằng giá cả vẫn đắt đỏ. Người tiêu dùng hiện vẫn đặc biệt quan tâm đến sức mua và chi phí sinh hoạt, trong khi các yếu tố chính trị hay địa chính trị không còn là mối bận tâm hàng đầu.

Việc kỳ vọng lạm phát ngắn hạn hạ nhiệt được xem là tín hiệu tích cực đối với Fed trong nỗ lực kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, việc kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn neo ở mức tương đối cao cho thấy áp lực về giá cả vẫn chưa hoàn toàn được xóa bỏ, qua đó có thể khiến Fed tiếp tục duy trì lập trường thận trọng đối với chính sách tiền tệ trong thời gian tới.﻿