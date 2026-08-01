Hơn 3.700 cán bộ nhân viên của một ngân hàng lớn nghỉ việc

Đợt cắt giảm trong nửa đầu năm 2026 được giới quan sát ngành ngân hàng đánh giá là đợt tinh giản nhân sự lớn nhất từ trước đến nay tại nhà băng này.

Tại thời điểm 31/12/2025, toàn hệ thống Sacombank theo số liệu hợp nhất có 16.816 nhân viên, trong đó riêng ngân hàng mẹ có 15.851 người.

Đến cuối quý 1/2026 (31/3/2026), số liệu hợp nhất còn 14.080 người, giảm 2.736 người chỉ trong ba tháng. Số liệu riêng lẻ còn 13.281 người, giảm 2.570 người.

Đà cắt giảm không dừng lại trong quý 2, đến 30/6/2026, tổng số nhân viên theo số liệu hợp nhất còn 13.078 người, giảm tiếp 1.002 người so với cuối quý 1, trong khi theo số liệu riêng lẻ còn 12.112 người, giảm tiếp 1.169 người.

Tính chung cả nửa đầu năm 2026, quy mô nhân sự hợp nhất đã giảm tổng cộng 3.738 người, tương đương 22,2% so với đầu năm, còn riêng ngân hàng mẹ giảm 3.739 người, tương đương 23,6%.

So với quy mô nhân sự từng đạt đỉnh giai đoạn 2019-2020, mức 13.078 nhân viên hợp nhất tại giữa năm 2026 là mức thấp nhất của Sacombank trong hơn một thập kỷ, và đợt cắt giảm trong nửa đầu năm 2026 được giới quan sát ngành ngân hàng đánh giá là đợt tinh giản nhân sự lớn nhất từ trước đến nay tại nhà băng này.

Cuộc cắt giảm nhân sự nói trên chỉ là một phần trong bức tranh thay đổi toàn diện của Sacombank suốt nửa đầu năm 2026. Về thương hiệu, kể từ ngày 1/6/2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín chính thức đổi tên pháp lý thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc, trong khi vẫn giữ nguyên thương hiệu giao dịch SACOMBANK và mã cổ phiếu niêm yết STB trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn một tháng sau, theo quyết định ngày 10/7/2026, ngân hàng tiếp tục thay đổi địa điểm trụ sở chính, chuyển từ số 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa sang địa chỉ mới tại 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Hồ Chí Minh.

Song song với đổi thương hiệu, bộ máy lãnh đạo cấp cao cũng trải qua giai đoạn xáo trộn hiếm thấy. Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, người gắn bó với vị trí Tổng Giám đốc trong nhiều năm, đã thôi giữ chức vụ này từ ngày 27/5/2025. Trong khoảng trống điều hành, chiếc ghế Tổng Giám đốc được luân chuyển qua nhiều người. Ông Nguyễn Thanh Nhung giữ quyền Tổng Giám đốc từ 27/5/2025 đến 22/12/2025, sau đó ông Nguyễn Đức Thụy tiếp quản quyền điều hành từ 23/12/2025 và được bổ nhiệm chính thức làm Tổng Giám đốc từ 3/3/2026. Sau đó, ông Thụy rời ghế Tổng Giám đốc ngày 21/4/2026 để chuyển sang đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị từ ngày 22/4/2026.

Người kế nhiệm là ông Faussier Loic Michel Marc, được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc từ 23/3/2026, giữ quyền Tổng Giám đốc từ 22/4/2026 và chính thức trở thành Tổng Giám đốc từ ngày 10/7/2026, trở thành người nước ngoài đầu tiên đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất trong lịch sử Sacombank.

Bên dưới cấp Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc cũng liên tục được bổ sung và tinh giản trong nửa đầu năm. Các ông Lưu Danh Đức và Nguyễn Hoàng Hải được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 11/5/2026. Trong khi ông Vũ Minh Quân, người mới được bổ nhiệm cuối năm 2025, đã nộp đơn từ nhiệm vào ngày 22/5/2026.

Mới đây, Hội đồng quản trị Sacombank cũng tiếp tục phê duyệt quyết định cho thôi chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ﻿ông Hồ Doãn Cường, ﻿ông Nguyễn Minh Tâm từ ngày 31/7/2026. Lý do chấm dứt hợp đồng lao động đối với cả hai nhân sự cấp cao này đều là theo nguyện vọng cá nhân.

Về kết quả kinh doanh, BCTC quý 2/2026 của ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế luỹ kế 6 tháng đạt 4.136 tỷ đồng, giảm 43,6% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính đến từ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lũy kế sáu tháng tăng lên 7.119 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần mức 1.108 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025; riêng quý 2, khoản trích lập này là 5.095 tỷ đồng, gấp 5,6 lần cùng kỳ.

Tổng tài sản hợp nhất tại cuối quý 2 đạt 892.049 tỷ đồng, giảm 2,7% so với đầu năm, dù đã phục hồi so với mức 859.572 tỷ đồng ghi nhận cuối quý 1.