Người mua vàng lỗ 6 triệu đồng SAU 1 NGÀY

Giá vàng hôm nay dao động quanh ngưỡng 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày hôm nay - thứ 7 (1/8) , tính đến 14h30 chiều, giá vàng SJC được Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 137,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 141,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 138,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 142,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

Còn tại SJC, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng (mua vào) và 141 triệu đồng/lượng (bán ra).

Như vậy, chênh lệch giữa các thương hiệu vàng ở mức 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay (1/8)

Ngày hôm qua (31/7) , giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 139,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Cùng thời điểm, giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 138,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 142,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Còn tại SJC, giá vàng SJC niêm yết ở ngưỡng 137,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 141,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Như vậy chỉ sau 1 ngày, người mua vàng có thể đã lỗ tới 6 triệu đồng/lượng.

Công thức tính mức lỗ: Giá mua vào hôm nay (1/8) - Giá bán ra hôm qua (31/7).

Người mua vàng có thể lỗ tới 6 triệu đồng chỉ sau 1 ngày

- Tại Bảo Tín Mạnh Hải: 137,2 - 143,2= - 6 triệu đồng

- Tại Bảo Tín Minh Châu: 138,3 - 142,7 = - 4,4 triệu đồng

- Tại SJC: 137 - 141,2 = - 4,2 triệu đồng

Người mua vàng cần làm gì để bớt hoang mang vì biến động giá vàng?

1. Xác định rõ mục tiêu mua vàng

Điều đầu tiên giúp người mua vàng bớt hoang mang là phải trả lời được câu hỏi: mình mua vàng để làm gì? Nếu mua để tích lũy dài hạn, bảo toàn tài sản và đa dạng hóa danh mục, thì biến động vài triệu đồng mỗi lượng trong ngắn hạn không phải vấn đề quá lớn.

Khi mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ nhìn giá vàng trong bối cảnh dài hơn, thay vì chăm chăm vào bảng giá mỗi ngày. Việc xác định thời gian nắm giữ, mức lợi nhuận kỳ vọng và tỷ trọng vàng trong tổng tài sản sẽ giúp bạn có khung tham chiếu ổn định, từ đó hạn chế cảm xúc chi phối quyết định.

2. Chia nhỏ điểm mua và duy trì kỷ luật

Một trong những cách hiệu quả để giảm áp lực tâm lý là không “dốc hết” tiền mua vàng vào một thời điểm. Thay vào đó, hãy chia nhỏ ngân sách để mua theo nhiều đợt. Cách làm này giúp bạn bình quân giá, giảm rủi ro mua trúng đỉnh và cũng tránh cảm giác tiếc nuối khi giá điều chỉnh sau khi vừa mua.

Ảnh minh họa

Quan trọng hơn, hãy đặt ra nguyên tắc trước khi giao dịch: mỗi tháng mua bao nhiêu, mua xong rồi thì chiến lược tiếp theo là gì? Vàng vốn có tính chu kỳ, nên việc kiên định với kế hoạch cá nhân thường mang lại sự yên tâm hơn là chạy theo nhịp thị trường.

3. Giữ góc nhìn dài hạn và quản lý kỳ vọng

Giá vàng luôn có những giai đoạn điều chỉnh, đó là đặc tính bình thường của thị trường. Thay vì nhìn vào biến động từng ngày, người mua nên theo dõi xu hướng theo quý hoặc theo năm để có cái nhìn tổng thể hơn.

Đồng thời, cần quản lý kỳ vọng một cách thực tế: vàng là tài sản tích lũy, không phải “cỗ máy in tiền” liên tục. Khi chấp nhận rằng sẽ có lúc giá đi ngang hoặc giảm, bạn sẽ ít rơi vào trạng thái lo lắng quá mức. Bên cạnh đó, đừng để vàng chiếm toàn bộ tài sản của mình; việc phân bổ hợp lý sang các kênh khác cũng giúp tâm lý ổn định hơn, vì bạn không đặt toàn bộ niềm tin vào một biến số duy nhất.