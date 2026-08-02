Giá vàng, bạc tuần qua tại SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, DOJI ra sao?

Trong tuần qua, cả giá vàng và bạc đều điều chỉnh giảm.

Kết thúc các phiên giao dịch tuần kéo dài từ 27/7 đến 2/8, giá vàng có xu hướng giảm.

Cụ thể, vàng miếng SJC loại 1 lượng hiện được giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng (bán ra) và 137 triệu đồng/lượng (mua vào). So với mức giá đầu tuần hôm 27/7, giá đã giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Tại một số đơn vị khác như DOJI, Phú Quý, giá vàng nhẫn trơn được niêm yết tương đương vàng miếng SJC, ở mức 141 triệu đồng/lượng bán ra và 137 triệu đồng/lượng mua vào. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải có mức giá giao dịch cao hơn, lần lượt 142,3 triệu đồng/lượng bán ra và 138,3 triệu đồng/lượng mua vào.

Biểu đồ giá bạc tuần qua.

Về giá bạc, Phú Quý chốt tuần giao dịch ở mức 2,201 triệu đồng/lượng (bán ra) và 2,135 triệu đồng/lượng (mua vào). So với đầu tuần, giá bạc trong nước đã giảm 1,5%.

Trong khi đó, DOJI giao dịch ở mức 2,201 triệu đồng/lượng (bán ra) và 2,130 triệu đồng/lượng (mua vào). Loại bạc 5 lượng có giá 11,005 triệu đồng/lượng (bán ra) và 10,650 triệu đồng/lượng (mua vào).

Bạc Ngân Gia Bảo Tứ Quý (Tùng, Cúc, Trúc, Mai) của Bảo Tín Mạnh Hải được chào bán ở mức 2,512 triệu đồng/lượng, cao hơn so với mức chung của các thương hiệu còn lại.

Biến động giá bạc trong tuần qua.

Nhìn chung trong tuần giao dịch vừa qua, thị trường kim loại quý tiếp tục chịu áp lực khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lập trường thắt chặt tiền tệ lấn át tác động tích cực từ các số liệu lạm phát hạ nhiệt. Giá vàng quốc tế dao động quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce, có thời điểm giảm xuống sát 4.026 USD trước khi chốt tuần ở khoảng 4.040 USD/ounce. Bạc dao động trong mốc 57-59 USD/ounce.

Tính chung cả tháng 7, vàng vẫn tăng khoảng 0,5%, ghi nhận tháng tăng đầu tiên kể từ tháng 2. Trong khi đó, bạc biến động mạnh hơn khi giảm hơn 2% trong phiên cuối tuần xuống khoảng 57,5 USD/ounce, qua đó khép lại tháng 7 với mức giảm trên 1%.

Diễn biến này chủ yếu phản ánh sự phục hồi của đồng USD sau khi rơi xuống mức thấp nhất hơn một tháng, cùng với việc thị trường hiện định giá khoảng 65% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Bên cạnh đó, căng thẳng Mỹ - Iran leo thang sau các đợt không kích mới của Washington tiếp tục đẩy giá dầu lên cao, làm gia tăng lo ngại lạm phát kéo dài và củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian lâu hơn.

Bước sang tuần tới, xu hướng của vàng và bạc được dự báo vẫn sẽ phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách của Fed.

Khảo sát của Reuters cho thấy nhiều tổ chức đã hạ dự báo giá vàng trong năm 2026 do Fed duy trì quan điểm cứng rắn, song vẫn nhận định hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương sẽ đóng vai trò là lực đỡ quan trọng, hạn chế đà giảm sâu.

Trong khi đó, các chuyên gia của Metals Focus và State Street Asset Management cho rằng vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong vùng tích lũy quanh mốc 4.000 USD/ounce trong ngắn hạn, trước khi có động lực bứt phá rõ ràng hơn nếu thị trường bắt đầu giảm kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed.