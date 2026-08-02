Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 8/2026: Mức cao nhất là bao nhiêu?

Đầu tháng 8/2026, Agribank tiếp tục áp dụng lãi suất cao nhất 6%/năm tại quầy và 6,8%/năm đối với tiền gửi trực tuyến, trong đó kênh online duy trì mức ưu đãi vượt trội ở hầu hết các kỳ hạn.

Đầu tháng 8/2026, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) tiếp tục giữ nguyên mặt bằng lãi suất so với tháng trước, áp dụng song song hai biểu lãi suất dành cho tiền gửi tại quầy và tiền gửi trực tuyến (online).

Lãi suất tiền gửi tại quầy Agribank tháng 8/2026

Đối với hình thức gửi tiền tại quầy, lãi suất tiền gửi bằng VND dao động từ 0,2% đến 6%/năm.

Cụ thể, tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán được hưởng lãi suất 0,2%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, Agribank niêm yết lãi suất 2,6%/năm đối với kỳ hạn 1-2 tháng và 2,9%/năm cho các kỳ hạn từ 3-5 tháng.

Đối với các khoản tiền gửi từ 6-11 tháng, lãi suất được áp dụng ở mức 4%/năm.

Trong khi đó, các kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng cùng được hưởng lãi suất 5,9%/năm. Mức lãi suất cao nhất tại quầy là 6%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng.

Biểu lãi suất tiền gửi tại quầy Agribank tháng 8/2026

Kỳ hạn

Lãi suất (%/năm)

Không kỳ hạn

0,2

1-2 tháng

2,6

3-5 tháng

2,9

6-11 tháng

4,0

12 tháng

5,9

13 tháng

5,9

15 tháng

5,9

18 tháng

5,9

24 tháng

6,0



Lãi suất tiết kiệm online Agribank tháng 8/2026

Biểu lãi suất dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến tiếp tục cao hơn đáng kể so với gửi tại quầy ở hầu hết các kỳ hạn.

Theo đó, các khoản tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 1 tuần đến 3 tuần được hưởng lãi suất 0,5%/năm.

Đối với các kỳ hạn từ 1-5 tháng, Agribank niêm yết mức 4,75%/năm, cao hơn từ 1,85-2,15 điểm phần trăm so với gửi tại quầy.

Nhóm kỳ hạn từ 6-11 tháng được áp dụng mức lãi suất 6,6%/năm, cao hơn tới 2,6 điểm phần trăm so với biểu lãi suất tại quầy.

Ở các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, Agribank áp dụng mức lãi suất đồng loạt 6,8%/năm cho các kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng. So với gửi tại quầy, khách hàng gửi online được hưởng mức lãi suất cao hơn 0,8-0,9 điểm phần trăm tùy từng kỳ hạn.

Biểu lãi suất tiết kiệm online Agribank tháng 8/2026

Kỳ hạn

Lãi suất (%/năm)

1-3 tuần

0,5

1-5 tháng

4,75

6-11 tháng

6,6

12 tháng

6,8

13 tháng

6,8

15 tháng

6,8

18 tháng

6,8

24 tháng

6,8

36 tháng

6,8



Có thể thấy, Agribank đang áp dụng mức chênh lệch khá lớn giữa hai kênh huy động. Đối với kỳ hạn 6-11 tháng, lãi suất gửi online cao hơn tới 2,6 điểm phần trăm so với gửi tại quầy. Trong khi đó, ở nhóm kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, mức chênh lệch dao động từ 0,8-0,9 điểm phần trăm.

Việc duy trì mức lãi suất ưu đãi cho tiền gửi trực tuyến phản ánh xu hướng các ngân hàng tiếp tục khuyến khích khách hàng giao dịch trên nền tảng số nhằm giảm chi phí vận hành, đồng thời gia tăng tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử.

Hiện Agribank vẫn là một trong những ngân hàng có quy mô huy động lớn nhất hệ thống. Mặc dù mức lãi suất tại quầy thấp hơn nhiều ngân hàng thương mại cổ phần, biểu lãi suất online của ngân hàng đã tiệm cận nhóm cao trên thị trường, đặc biệt ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Lưu ý, mức lãi suất trên là lãi suất niêm yết dành cho khách hàng cá nhân. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy theo sản phẩm tiền gửi, hình thức lĩnh lãi cũng như nhu cầu cân đối vốn của từng chi nhánh Agribank. Khách hàng có nhu cầu gửi tiền nên liên hệ trực tiếp chi nhánh hoặc phòng giao dịch Agribank gần nhất để được tư vấn chi tiết.