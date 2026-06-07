Chân dung nữ đại gia genZ vừa về làm Trợ lý Tổng Giám đốc Sacombank: 21 tuổi làm Tổng Giám đốc doanh nghiệp hàng không vũ trụ, nắm giữ khối tài sản hàng nghìn tỷ

Trước khi gia nhập ngân hàng, nữ doanh nhân Gen Z này đã gây chú ý khi từng đứng đầu doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 26.000 tỷ đồng, nắm giữ lượng cổ phần trị giá hàng nghìn tỷ đồng tại Chứng khoán LPBank và trở thành một trong những nữ chủ tịch CLB bóng đá trẻ tuổi nhất Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh nhận hoa chúc mừng từ Chủ tịch tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc (đứng giữa)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - mã STB) mới đây công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao tại Văn phòng Quản trị. Theo đó, Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001) được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Tổng Giám đốc kể từ ngày 4/6/2026.

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, thường được biết đến với tên gọi Luna Nguyễn, là con gái lớn của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Sacombank.

Trước khi gia nhập Sacombank, bà Mỹ Anh từng được biết đến khi đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thaispace. Doanh nghiệp này được thành lập cuối năm 2021 với vốn điều lệ ban đầu lên tới 26.688 tỷ đồng và đặt mục tiêu phát triển lĩnh vực du lịch vũ trụ, hướng tới việc thực hiện các chuyến bay thương mại từ Phú Quốc khi đủ điều kiện cấp phép.

Tại thời điểm Thaispace thành lập, Mỹ Anh sở hữu phần vốn góp gần 2.669 tỷ đồng, tương đương 10% vốn điều lệ doanh nghiệp. Đến đầu năm 2022, vị trí Tổng Giám đốc Thaispace được chuyển giao cho ông Trịnh Văn Thiệm. Sau đó, doanh nghiệp này thực hiện tái cơ cấu, giảm vốn điều lệ và đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Bãi Thơm - Phú Quốc.

Bên cạnh Thaispace, Mỹ Anh còn được biết đến trên thị trường chứng khoán với vai trò cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS). Theo các tài liệu công bố liên quan đến kế hoạch IPO của LPBS, cô hiện sở hữu hơn 190 triệu cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ công ty. Với mức giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu trong đợt IPO đang triển khai, lượng cổ phần này có giá trị ước tính khoảng 5.700 tỷ đồng.

Không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, Mỹ Anh còn tham gia hoạt động thể thao. Tháng 8/2025, cô được giới thiệu giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Ninh Bình cho mùa giải 2025-2026. Khi đó, ở tuổi 24, Mỹ Anh trở thành một trong những nữ chủ tịch trẻ tuổi nhất tại bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Về học vấn, Nguyễn Ngọc Mỹ Anh sang Mỹ học tập từ năm 2013. Trong thời gian theo học tại trường Forest Ridge School of the Sacred Heart ở bang Washington, Mỹ, cô liên tục đạt nhiều thành tích nổi bật. Năm đầu tiên học tập tại đây, Mỹ Anh nhận giải thưởng “Honors Award for Diligence”, dành cho những học sinh có tinh thần học tập nghiêm túc, chủ động và có nhiều đóng góp trong lớp học.

Đến năm 2015, khi là học sinh lớp 8, cô được trao bằng khen của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dành cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Theo thông tin được công bố khi đó, Mỹ Anh là học sinh đứng đầu toàn khối của trường Forest Ridge School of the Sacred Heart - ngôi trường tư thục danh tiếng tại bang Washington, nơi con gái của tỷ phú Bill Gates từng theo học.