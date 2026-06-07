Lãi suất tiết kiệm 7/6: Bảng lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Sacombank, HDBank... mới nhất

Trong ngày 7/6, một số ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất cao nhất lên tới 7%/năm cho các kỳ hạn từ 6-12 tháng, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh giữ nguyên mức 6,8%/năm.

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 7/6 cho thấy mức lãi suất cao nhất hiện nay là khoảng 7%/năm.

Nhóm ngân hàng có lãi suất cao nhất thị trường

Trong đó, MBV đang dẫn đầu thị trường khi áp dụng mức 7%/năm đồng thời cho các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và 18 tháng.

Bên cạnh đó, PGBank và VIB cũng niêm yết lãi suất 7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Ngay phía dưới nhóm dẫn đầu là các ngân hàng có lãi suất từ 6,9-6,95%/năm. LPBank áp dụng mức 6,95%/năm cho kỳ hạn 18 tháng và 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Bac A Bank, BVBank, OCB và Nam A Bank cũng đang niêm yết lãi suất 6,9%/năm tại một số kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Nhóm ngân hàng phổ biến từ 6,5-6,8%/năm

Đây hiện là nhóm chiếm số lượng lớn nhất trên thị trường.

Techcombank niêm yết lãi suất 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; BaoVietBank áp dụng 6,7%/năm; NCB niêm yết 6,5%/năm; SHB áp dụng 6,5%/năm; Sacombank ở mức 6,6%/năm.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng như LPBank, MSB, OCB, Saigonbank hay Bac A Bank cũng đang duy trì lãi suất từ 6,6-6,8%/năm cho các khoản tiền gửi trung và dài hạn.

Nhóm ngân hàng quốc doanh: Duy trì mức 6,8%/năm

Bốn ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất đồng nhất.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng được niêm yết ở mức 4,75%/năm. Kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng ở mức 6,6%/năm, trong khi kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng đạt 6,8%/năm.

So với mặt bằng chung của thị trường, lãi suất của nhóm Big4 thấp hơn khoảng 0,1-0,2 điểm % so với nhiều ngân hàng thương mại cổ phần quy mô vừa và nhỏ, đồng thời thấp hơn 0,2 điểm % so với mức cao nhất thị trường.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6-6,4%/năm

Nhiều ngân hàng đang niêm yết lãi suất trong khoảng từ 6-6,4%/năm cho các kỳ hạn dài.

TPBank áp dụng mức 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng. VPBank niêm yết 6,3%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng mức 6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

MB hiện niêm yết lãi suất 6,35%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng, trong khi MSB áp dụng 6,8%/năm cho cùng kỳ hạn.

Nhóm ngân hàng có lãi suất dưới 6%/năm

Một số ngân hàng vẫn duy trì mặt bằng lãi suất thấp hơn đáng kể so với phần còn lại của thị trường.

ACB áp dụng lãi suất 5,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Eximbank niêm yết 5,3%/năm, GPBank ở mức 5,55%/năm, HDBank và SeABank cùng áp dụng khoảng 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Ở nhóm thấp nhất thị trường, SCB hiện niêm yết lãi suất 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.