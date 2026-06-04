Lãi suất tiết kiệm ngày 4/6: Bảng lãi suất mới nhất tại Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB,...

Một ngân hàng vừa gia nhập nhóm niêm yết lãi suất huy động tối đa 4,75%/năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng. Trong khi đó, cuộc đua lãi suất ở các kỳ hạn dài cũng sôi động khi nhiều nhà băng duy trì mức từ 6,9-7%/năm cho tiền gửi từ 12 tháng trở lên.

TPBank tăng lãi suất huy động kỳ hạn ngắn lên mức trần cho phép

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động đối với các kỳ hạn ngắn trên kênh ngân hàng số và LiveBank, đưa lãi suất tiền gửi từ 1-3 tháng lên mức tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo biểu lãi suất mới nhất, TPBank tăng thêm 0,1 điểm phần trăm đối với tiền gửi tiết kiệm điện tử kỳ hạn từ 1-3 tháng, lên 4,75%/năm. Đây cũng là mức trần lãi suất mà Ngân hàng Nhà nước cho phép áp dụng đối với các khoản tiền gửi dưới 6 tháng.

Đối với các kỳ hạn còn lại, TPBank giữ nguyên biểu lãi suất. Cụ thể, kỳ hạn 6-9 tháng được niêm yết ở mức 6%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 6,2%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 6,3%/năm.

Tương tự, lãi suất tiết kiệm LiveBank cũng được điều chỉnh tăng thêm 0,1 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 1-3 tháng lên 4,75%/năm. Các kỳ hạn 6-9 tháng, 12-18 tháng và 24-36 tháng lần lượt được giữ nguyên ở mức 6,05%/năm, 6,25%/năm và 6,35%/năm.

Nhóm ngân hàng quốc doanh duy trì mặt bằng lãi suất ổn định

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 4/6 cho thấy nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì cùng một mặt bằng lãi suất.

Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng được niêm yết ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng là 6,6%/năm; trong khi các kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng cùng ở mức 6,8%/năm.

Trong nhóm này, mức lãi suất cao nhất hiện đạt 6,8%/năm đối với các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên.

Nhóm ngân hàng tư nhân cạnh tranh mạnh ở các kỳ hạn dài

Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần, mặt bằng lãi suất có sự phân hóa đáng kể. Nhiều ngân hàng đang niêm yết lãi suất từ 6,9-7%/năm đối với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Dẫn đầu thị trường hiện là MBV với lãi suất 7%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 6 đến 18 tháng. PGBank và VIB cũng niêm yết lãi suất 7%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,8-6,95%/năm gồm LPBank, Bac A Bank, OCB, BVBank, Nam A Bank và MSB. Trong đó, LPBank đang áp dụng mức 6,95%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Một số ngân hàng quy mô trung bình như Sacombank, SHB, NCB, Saigonbank và Techcombank duy trì lãi suất phổ biến trong khoảng 6,5-6,75%/năm đối với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Trong khi đó, ACB, HDBank, MB, Eximbank và PVComBank niêm yết lãi suất thấp hơn mặt bằng chung, dao động từ 5,3-6,35%/năm tùy từng kỳ hạn.

Nhiều ngân hàng niêm yết lãi suất tối đa 4,75%/năm cho kỳ hạn ngắn

Sau đợt điều chỉnh của TPBank, số lượng ngân hàng áp dụng mức lãi suất 4,75%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng tiếp tục gia tăng.

Bên cạnh TPBank, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đều đang niêm yết mức lãi suất này. Ngoài ra còn có nhiều ngân hàng như BaoVietBank, BVBank, MSB, OCB, PGBank và PVComBank.

Diễn biến trên cho thấy cuộc cạnh tranh huy động vốn ở các kỳ hạn ngắn vẫn đang diễn ra sôi động, dù mặt bằng lãi suất huy động toàn hệ thống nhìn chung chưa có nhiều biến động lớn kể từ đầu quý II.