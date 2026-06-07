Tuần qua (1/6 - 7/6): Giá vàng SJC, vàng nhẫn giảm gần 10 triệu đồng/lượng, người mua lỗ nặng

Người mua vàng lỗ hơn 12 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 tuần.

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Tuần giao dịch vừa qua (từ ngày 1/6 đến 7/6) chứng kiến đợt giảm mạnh nhất của thị trường vàng trong nhiều tháng trở lại đây, khi giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn liên tục "lao dốc không phanh".

Chỉ sau một tuần, giá mua vào vàng miếng SJC đã giảm 9,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 8,8 triệu đồng/lượng. Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại các thương hiệu lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý.

Nguồn: CafeF

Theo diễn biến trong tuần, giá vàng gần như giảm liên tục qua từng phiên. Ngày 1/6, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 156 - 159 triệu đồng/lượng. Sang ngày 2/6, giá giảm về 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng. Đến ngày 3/6, vàng tiếp tục lùi xuống 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng và ngày 4/6 còn 153 - 156 triệu đồng/lượng.

Đà giảm trở nên mạnh hơn trong những ngày cuối tuần. Ngày 5/6, giá vàng miếng SJC xuống 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng. Đến ngày 6/6, giá tiếp tục giảm còn 149,2 - 153,2 triệu đồng/lượng trước khi chốt tuần ở mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng vào ngày 7/6.

Thị trường vàng nhẫn cũng đi cùng xu hướng. Đầu tuần, vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 155,8 - 158,8 triệu đồng/lượng, nhưng đến cuối tuần chỉ còn 146 - 150 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá mua vào giảm 9,8 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 8,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn tại DOJI và Bảo Tín Minh Châu từ vùng 156 - 159 triệu đồng/lượng đầu tuần cũng giảm về quanh 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng vào cuối tuần.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải

Diễn biến của thị trường trong nước diễn ra cùng thời điểm giá vàng thế giới suy giảm mạnh. Trong tuần, giá vàng quốc tế có lúc rơi xuống vùng 4.300 USD/ounce sau khi nhiều thông tin kinh tế từ Mỹ làm thay đổi kỳ vọng của giới đầu tư về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, nền kinh tế nước này tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,3%, trong khi số liệu tháng trước cũng được điều chỉnh tăng mạnh.

Các dữ liệu này làm gia tăng nhận định rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa cần sớm cắt giảm lãi suất. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vì thế tăng lên, gây áp lực lên giá vàng.

Ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư của Zaye Capital Markets, cho rằng thị trường lao động vẫn vững vàng sẽ hỗ trợ đồng USD và làm suy giảm kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong bối cảnh đó, vàng có thể tiếp tục đối mặt với áp lực trong ngắn hạn nếu các yếu tố địa chính trị không đủ mạnh để thúc đẩy nhu cầu trú ẩn.

Cùng quan điểm, ông Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư của Northlight Asset Management, nhận định tâm điểm của thị trường hiện chuyển sang lạm phát. Nếu việc làm tiếp tục ổn định và lạm phát không tăng đột biến, Fed có thể duy trì chính sách hiện tại trong thời gian dài hơn, khiến giá vàng khó có động lực tăng mạnh trong ngắn hạn.

Đánh giá về diễn biến sắp tới, ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, cho rằng vùng đáy được thiết lập trong tháng 3 quanh 4.099 USD/ounce có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của giá vàng nếu đà giảm tiếp diễn. Theo ông, tuần tới sẽ là giai đoạn quan trọng khi thị trường chờ đợi các dữ liệu lạm phát của Mỹ như chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI). Nếu giá năng lượng tăng cao bắt đầu lan sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế, áp lực lên vàng có thể còn kéo dài.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức vẫn giữ quan điểm tích cực đối với vàng trong dài hạn. Trong báo cáo Gold Focus 2026, hãng tư vấn Metals Focus dự báo giá vàng bình quân năm 2026 có thể đạt 4.920 USD/ounce, tăng khoảng 43% so với năm trước và thiết lập mức cao kỷ lục mới.

Theo Metals Focus, những yếu tố từng thúc đẩy đà tăng mạnh của vàng như bất ổn chính sách tại Mỹ, lo ngại về triển vọng dài hạn của đồng USD, căng thẳng địa chính trị và nhu cầu đa dạng hóa tài sản vẫn chưa biến mất. Tổ chức này cũng cho rằng nhu cầu đầu tư vàng vật chất sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, trong khi các ngân hàng trung ương nhiều khả năng vẫn là lực mua quan trọng trên thị trường.

Bước sang tuần giao dịch mới, sự chú ý của giới đầu tư sẽ tập trung vào các dữ liệu lạm phát của Mỹ nhằm đánh giá liệu Fed có tiếp tục giữ lập trường cứng rắn hay không sau báo cáo việc làm vượt kỳ vọng vừa được công bố.