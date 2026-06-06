"Lỗ nặng sau khi bán vàng, hiện tại tôi thảnh thơi mỗi tháng có gần 10 triệu đồng tiền lãi"

Hôm nay, khi giá vàng đã giảm xuống quanh mốc 150 triệu đồng mỗi lượng, tôi càng thấy quyết định bán ở mức 161 triệu đồng là một sự may mắn mặc dù khi bán cũng đã chịu một khoản lỗ không nhỏ.

(*) Dưới đây là chia sẻ của độc giả P.T.M (33 tuổi ở Hà Nội)

Đầu năm nay, giá vàng liên tục tăng mạnh và gần như ngày nào cũng xuất hiện những dự báo mới về các mốc giá cao hơn. Tâm lý chung trên thị trường là vàng vẫn còn dư địa để tăng tiếp. Sau nhiều lần cân nhắc, tôi quyết định mua vào khi giá dao động trong khoảng 175 - 185 triệu đồng mỗi lượng. Cùng với số vàng đã tích luỹ cách đây nhiều năm, tổng cộng tôi sở hữu 8 lượng 4 chỉ vàng.

Khi chứng kiến giá vàng liên tục thiết lập các đỉnh mới, tôi cũng giống nhiều nhà đầu tư khác, tin rằng xu hướng tăng vẫn chưa kết thúc. Khi đã xuống tiền, tôi xác định sẽ nắm giữ trong một khoảng thời gian đủ dài thay vì giao dịch ngắn hạn. Thế nhưng thị trường không đi theo kỳ vọng của tôi.

Sau giai đoạn tăng nóng, giá vàng bắt đầu điều chỉnh. Ban đầu mức giảm chưa đáng kể nên tôi không quá bận tâm. Tôi cho rằng đó chỉ là những nhịp rung lắc bình thường của thị trường. Nhưng rồi giá tiếp tục đi xuống và mức giảm ngày càng lớn hơn. Khi vàng giảm về quanh mốc 160 triệu đồng mỗi lượng, tôi bắt đầu nghiêm túc đánh giá lại tình hình.

Nhiều người nói rằng, chưa bán thì chưa lỗ, nhưng nhìn giá liên tục giảm thì không ai có thể bình tĩnh được. Tôi nhận ra mình dành quá nhiều thời gian để theo dõi giá vàng, đọc tin tức và tìm kiếm những thông tin có thể củng cố cho kỳ vọng rằng thị trường sẽ sớm quay đầu. Càng theo dõi, tôi càng cảm thấy mình đang cố thuyết phục bản thân nhiều hơn là đang nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định bán toàn bộ số vàng đang nắm giữ để cắt lỗ. Đúng vào ngày tôi mang vàng đi bán, thị trường lại xuất hiện một nhịp hồi nhẹ và giá tăng lên 162 triệu đồng mỗi lượng. Một vài người quen khuyên tôi nên chờ thêm vì biết đâu đây là tín hiệu cho thấy đợt giảm đã kết thúc. Thậm chí lúc đó, chính tôi cũng có đôi chút dao động khi nghĩ đến khả năng giá sẽ phục hồi mạnh trong những ngày tiếp theo.

Tuy nhiên, cuối cùng tôi vẫn giữ nguyên quyết định. Tôi không tin rằng đây là một nhịp hồi đủ sức thay đổi xu hướng chung của thị trường, và quan trọng hơn, tôi không muốn tiếp tục nắm giữ một khoản đầu tư mà bản thân đã không còn thực sự tin tưởng.

Với mức giá bán 161 triệu đồng mỗi lượng, toàn bộ 8 lượng 4 chỉ vàng mang về cho tôi khoảng 1,3 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất giao dịch, cảm giác đầu tiên xuất hiện không phải là tiếc nuối mà là sự nhẹ nhõm. Dù phải chấp nhận một khoản lỗ so với giá mua, tôi không còn phải sống trong trạng thái thấp thỏm mỗi ngày vì những biến động liên tục của thị trường vàng.

Tôi quyết định đem toàn bộ số tiền này gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 8,4% một năm trong kỳ hạn 12 tháng. Với số dư khoảng 1,35 tỷ đồng, khoản tiết kiệm mang lại hơn 113,5 triệu đồng tiền lãi sau một năm, tương đương gần 9,5 triệu đồng mỗi tháng. Đó không phải là mức sinh lời quá hấp dẫn nếu so với những câu chuyện đầu tư thành công trên thị trường, nhưng lại là một dòng tiền ổn định.

Kể từ khi gửi tiết kiệm, tôi gần như không còn thói quen kiểm tra giá vàng liên tục như trước. Mỗi tháng nhìn khoản lãi được cộng thêm vào tài khoản, tôi cảm thấy mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Không còn những ngày tâm trạng thay đổi theo từng đợt tăng giảm của thị trường, cũng không còn cảm giác phải liên tục dự đoán xem giá vàng ngày mai sẽ đi theo hướng nào.

Hôm nay, khi giá vàng đã giảm xuống quanh mốc 150 triệu đồng mỗi lượng, tôi càng thấy quyết định bán ở mức 161 triệu đồng là một sự may mắn. Nếu tiếp tục nắm giữ đến bây giờ, khoản lỗ chắc chắn sẽ lớn hơn. Dĩ nhiên, không ai có thể biết trước tương lai. Có thể vài tháng nữa giá vàng sẽ tăng trở lại, thậm chí lập những đỉnh cao mới. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai, còn hiện tại, việc chắc chắn có 9,5 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng từ gửi tiết kiệm đã đủ khiến tôi hài lòng.