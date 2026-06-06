Thứ Hai mua vàng, đến thứ Bảy lỗ gần 13 triệu

Người mua vàng trong tuần đầu tháng 6 đang tạm lỗ…

Thị trường vàng trong tuần đầu tháng 6 đang trên đà giảm.

Thứ Hai (1/6) , giá vàng miếng/vàng nhẫn trơn được nhiều thương hiệu lớn như SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 156 triệu đồng/lượng chiều mua vào , và 159 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Hôm nay - Thứ Bảy (6/6), giá vàng miếng/vàng nhẫn trơn được các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 146,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào , và 150,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra .

Như vậy, người mua vàng hôm thứ Hai đầu tuần, tính đến hôm nay (Thứ Bảy), đang “tạm lỗ”: 159 - 146,2 = 12,8 triệu đồng/lượng .

Có nên tính toán lời lỗ khi mua vàng?

Vàng vốn là tài sản được coi như “hầm trú ẩn”. Khi giá vàng biến động trong thời gian ngắn, không ít người có thói quen kiểm tra giá mỗi ngày và thường xuyên tính toán xem mình đang lãi hay lỗ bao nhiêu. Vậy việc quá chú trọng đến con số lời lỗ có thực sự cần thiết hay không?

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1. Tính toán lời lỗ giúp đưa ra quyết định hợp lý hơn

Theo dõi mức lời - lỗ là cách giúp người mua vàng hiểu rõ hiệu quả của khoản tiền mình đã bỏ ra. Khi biết được giá vốn (giá bản thân mua vào) và mức giá hiện tại, bản thân mỗi người có thể đánh giá liệu thời điểm bán ra đã phù hợp hay chưa, thay vì quyết định dựa hoàn toàn vào cảm xúc.

Việc tính toán cũng giúp tránh tình trạng mua theo tâm lý đám đông hoặc bán ra quá vội vàng khi thị trường có biến động ngắn hạn. Dù vàng thường được xem là tài sản nắm giữ trong thời gian dài, việc nắm được tình hình lời lỗ vẫn là cơ sở để quản lý tài chính một cách chủ động hơn.

2. Không nên nhìn lời - lỗ trong thời gian quá ngắn

Một sai lầm khá phổ biến là liên tục kiểm tra giá vàng từng ngày, thậm chí từng giờ rồi lo lắng khi thấy giá giảm so với lúc mua. Trên thực tế, giá vàng luôn có những giai đoạn tăng - giảm đan xen và không phải biến động nào cũng phản ánh xu hướng dài hạn.

Nếu chỉ tập trung vào khoản lỗ tạm thời trong ngắn hạn, người mua rất dễ mất kiên nhẫn và đưa ra những quyết định không phù hợp với kế hoạch ban đầu. Ngược lại, việc nhìn nhận khoản đầu tư trong khoảng thời gian dài hơn sẽ giúp đánh giá chính xác hơn hiệu quả thực tế của việc nắm giữ vàng.

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Vì vậy, tính toán lời - lỗ không sai, nhưng nên đặt trong bối cảnh thời gian phù hợp. Một khoản lỗ “tạm thời trên giấy” ở thời điểm hiện tại chưa chắc đã đồng nghĩa với việc khoản đầu tư không hiệu quả.

3. Mục tiêu mua vàng quan trọng hơn con số lãi - lỗ tức thời

Trước khi mua vàng, mỗi người thường có một mục đích riêng như tích lũy tài sản, chuẩn bị cho những kế hoạch trong tương lai hoặc đa dạng hóa các hình thức nắm giữ tiền. Khi đã xác định rõ mục tiêu, việc đánh giá hiệu quả cũng cần dựa trên mục tiêu đó thay vì chỉ nhìn vào chênh lệch giá tại một thời điểm.

Chẳng hạn, nếu mua vàng với kế hoạch tích lũy trong nhiều năm, việc giá tăng hay giảm trong vài ngày hoặc vài tuần có thể không phải yếu tố quan trọng nhất. Điều đáng quan tâm hơn là liệu khoản tích lũy đó có đang được duy trì đúng kế hoạch hay không.

Nói cách khác, tính toán lời - lỗ không nên trở thành yếu tố duy nhất chi phối mọi quyết định. Khi kết hợp giữa việc theo dõi hiệu quả đầu tư và bám sát mục tiêu tài chính ban đầu, người mua vàng sẽ có cái nhìn cân bằng và thực tế hơn.

Khi giữ được góc nhìn dài hạn và hợp lý, việc mua vàng sẽ trở nên nhẹ nhàng và chủ động hơn rất nhiều.