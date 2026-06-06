Đây là băn khoăn của không ít người trong bối cảnh giá vàng giảm, lãi suất tiết kiệm có xu hướng tăng.

Tuần vừa qua (1/6 - 6/6), giá vàng đã giảm tới 12,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm đầu tháng 6 dao động trong khoảng 4,2 - 7%/năm tùy từng kỳ hạn.

Lãi suất tiết kiệm được công bố trong tuần đầu tháng 6

Trong bối cảnh này, không ít người băn khoăn: Liệu có nên bán vàng lấy tiền gửi ngân hàng?

Thực tế, đây không phải là quyết định có đáp án đúng hoặc sai tuyệt đối. Mỗi kênh đều có ưu điểm riêng và phù hợp với từng mục tiêu tài chính khác nhau.

1. Xác định rõ mục tiêu của khoản tiền

Điều đầu tiên cần xem xét không phải là giá vàng hay lãi suất tiết kiệm, mà là mục tiêu sử dụng tiền trong tương lai.

Nếu khoản tiền được dự định sử dụng trong thời gian ngắn hoặc trung hạn, chẳng hạn phục vụ kế hoạch đi du lịch, học tập, sửa sang nhà cửa,... hay nói chung là các nhu cầu tài chính đã xác định, gửi tiết kiệm có thể là lựa chọn phù hợp nhờ tính ổn định và ít biến động do lãi suất đã được công bố theo từng kỳ hạn.

Ngược lại, nếu đó là khoản tài sản tích lũy dài hạn, chưa có nhu cầu sử dụng ngay, việc bán toàn bộ vàng chỉ vì giá đang giảm hoặc lãi suất tiết kiệm đang tăng có thể là quyết định vội vàng. Giá trị của vàng thường biến động theo từng giai đoạn và không phải lúc nào xu hướng ngắn hạn cũng phản ánh triển vọng dài hạn.

2. Đừng chỉ nhìn vào lãi suất

Nhiều người có xu hướng so sánh trực tiếp mức tăng giảm của giá vàng với lãi suất ngân hàng để quyết định chuyển đổi tài sản. Tuy nhiên, đây là hai kênh có đặc điểm hoàn toàn khác nhau.

Gửi tiết kiệm mang lại mức sinh lời tương đối ổn định, người gửi biết trước khoản lãi nhận được khi đáo hạn. Trong khi đó, vàng có thể tăng hoặc giảm giá tùy theo diễn biến thị trường.

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Vì vậy, việc bán vàng để gửi tiết kiệm không nên chỉ dựa trên việc lãi suất hiện tại cao hơn hay thấp hơn tốc độ tăng giá vàng trong một khoảng thời gian ngắn. Điều quan trọng là đánh giá xem bản thân ưu tiên sự ổn định hay chấp nhận biến động để tìm kiếm cơ hội tăng giá trong tương lai.

3. Tránh đưa ra quyết định chỉ theo tâm lý đám đông

Một sai lầm khá phổ biến là mua - bán tài sản dựa trên tâm lý đám đông.

Khi giá vàng tăng, nhiều người muốn mua thêm vì lo bỏ lỡ cơ hội. Ngược lại, khi giá giảm hoặc đi ngang, không ít người lại muốn bán ra để chuyển sang kênh khác. Tuy nhiên, việc liên tục thay đổi danh mục theo biến động ngắn hạn có thể khiến bạn mất đi tính chủ động và khó đạt được mục tiêu tài chính dài hạn.

Nếu đang nắm giữ vàng như một phần tài sản tích lũy, việc giá giảm trong một giai đoạn chưa hẳn là lý do đủ mạnh để bán toàn bộ. Ngược lại, nếu đã xác định gửi tiết kiệm phù hợp hơn với nhu cầu hiện tại thì quyết định chuyển đổi nên dựa trên kế hoạch tài chính thay vì cảm xúc.

4. Ưu tiên đa dạng hóa danh mục thay vì chọn 1 kênh duy nhất

Trong nhiều trường hợp, câu hỏi không nhất thiết phải là “giữ vàng hay gửi tiết kiệm”, mà có thể là “phân bổ như thế nào giữa hai kênh này”.

Mỗi loại tài sản đều có thế mạnh riêng. Tiền gửi tiết kiệm giúp duy trì tính ổn định, tạo nguồn tiền dự phòng và dòng thu nhập tương đối đều đặn từ tiền lãi. Trong khi đó, vàng có thể đóng vai trò là một phần tài sản tích lũy dài hạn trong danh mục.

Thay vì bán toàn bộ vàng để gửi tiết kiệm hoặc rút hết tiền tiết kiệm để mua vàng, bạn có thể lựa chọn phân chia tài sản thành nhiều phần khác nhau. Cách tiếp cận này giúp giảm phụ thuộc vào biến động của một kênh duy nhất, đồng thời tạo sự linh hoạt khi điều kiện thị trường thay đổi.

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Suy cho cùng, bán vàng để gửi tiết kiệm ngân hàng không phải lúc nào cũng là quyết định tốt hơn, cũng không phải lựa chọn kém hiệu quả hơn. Điều quan trọng là khoản tiền đó phục vụ mục tiêu gì, thời gian nắm giữ bao lâu và mức độ chấp nhận biến động của mỗi người.

Thay vì cố gắng dự đoán kênh nào sẽ sinh lời cao nhất trong ngắn hạn, hãy xây dựng danh mục cân bằng, phân bổ tài sản hợp lý và duy trì kỷ luật tài chính mới là yếu tố quan trọng giúp bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.