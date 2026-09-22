Tin vui cho người dân tại Thành phố trực thuộc trung ương thứ 9 của Việt Nam

Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn thành hơn 511.000 căn nhà ở thương mại và gần 129.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026–2030, với tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở dự kiến hơn 718.500 tỷ đồng.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh đã ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026–2030, với tổng nhu cầu vốn dự kiến khoảng 718.547 tỷ đồng.

Kế hoạch hướng tới đáp ứng nhu cầu của người dân về số lượng, diện tích và chất lượng nhà ở, từng bước cải thiện điều kiện sống, bảo đảm an sinh xã hội, phù hợp với định hướng phát triển đô thị và nông thôn của tỉnh.

Đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu đạt diện tích nhà ở bình quân 40 m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 42 m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt 36,3 m2 sàn/người; diện tích sàn nhà ở tối thiểu đạt 10 m2/người.

Với nhà ở thương mại, tỉnh đặt mục tiêu phát triển, hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 72,62 triệu m2 sàn trong giai đoạn 2026–2030, tương ứng khoảng 511.600 căn.

Đối với nhà ở xã hội, mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2021–2030 có tổng diện tích khoảng 13,95 triệu m2 sàn, tương ứng khoảng 233.348 căn, nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ. Riêng giai đoạn 2026–2030, tỉnh phấn đấu hoàn thành tối thiểu 128.893 căn, góp phần đạt chỉ tiêu 152.292 căn theo Chương trình phát triển nhà ở.

Trong số 128.893 căn dự kiến hoàn thành, nhà ở xã hội dành cho các nhóm đối tượng có thu nhập thấp chiếm khoảng 105.559 căn, tương ứng 6,22 triệu m2 sàn. Nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân có khoảng 5.092 căn, tương ứng 356.440 m2 sàn; nhà lưu trú công nhân cho thuê có khoảng 18.242 căn, tương ứng 912.100 m2 sàn.

Về nhà ở công vụ, Bắc Ninh đặt mục tiêu phát triển khoảng 5.950 m2 sàn, tương đương 63 căn. Nếu phát sinh thêm nhu cầu trong giai đoạn 2026–2030 và có đủ nguồn vốn triển khai, tỉnh phấn đấu đáp ứng 100% nhu cầu.

Bên cạnh việc phát triển nguồn cung, tỉnh tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu, tập trung vào người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ sinh sống tại khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu như bão, lũ, sạt lở đất.

Nguồn vốn hỗ trợ được bố trí từ ngân sách Trung ương theo từng chương trình, đề án cụ thể sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về chất lượng, đến năm 2030, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố trên toàn tỉnh phấn đấu đạt 99,9%, tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ giảm còn 0,1%. Tại khu vực đô thị, mục tiêu là 100% nhà ở kiên cố và bán kiên cố; tại nông thôn, tỷ lệ này đạt 99,7%, còn nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ giảm xuống 0,3%.

Kế hoạch đồng thời khuyến khích người dân tự xây mới, cải tạo và nâng cấp nhà ở theo hướng kiên cố, bảo đảm chất lượng và tuân thủ quy định pháp luật.

Trong tổng nhu cầu vốn dự kiến 718.547 tỷ đồng. Trong đó khoảng 637.632 tỷ đồng dành cho nhà ở thương mại, khu đô thị và khu dân cư; khoảng 80.823 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội và 92 tỷ đồng dành cho nhà ở công vụ.