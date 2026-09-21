Hà Nội sắp mở bán khu nhà ở xã hội hơn 600 căn, giá từ 23,9 triệu đồng/m2

612 căn hộ nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở Minh Đức (xã Mê Linh, Hà Nội) dự kiến mở bán, cho thuê và cho thuê mua từ ngày 24/10. Căn mở bán có mức giá 23,9 triệu đồng/m2.

Sở Xây dựng TP. Hà Nội vừa công bố công khai kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại ô đất CT thuộc dự án Khu nhà ở Minh Đức, xã Mê Linh.

Theo công bố, dự án do CTCP Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức làm chủ đầu tư, diện tích đất sử dụng hơn 11.600m2, trong đó diện tích xây dựng công trình khoảng 4.641m2, mật độ xây dựng 40%. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 64.984m2.

Công trình có quy mô 14 tầng nổi và 1 tầng hầm, đáp ứng nhu cầu ở của khoảng 1.766 người.

612 căn hộ nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở Minh Đức (xã Mê Linh, Hà Nội) dự kiến mở bán, cho thuê và cho thuê mua từ ngày 24/10. Ảnh phối cảnh dự án.

Tổng số căn hộ của dự án là 612 căn. Trong đó, 551 căn nhà ở xã hội được bán, tương đương 90% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án; 30 căn được bố trí để cho thuê, tương đương 5%; và 31 căn để cho thuê mua, tương đương 5%.

Trong đợt 1, toàn bộ 612 căn hộ nhà ở xã hội sẽ được mở bán, cho thuê và cho thuê mua.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội dự kiến từ ngày 24/10 đến ngày 30/11. Thời gian ký hợp đồng mua căn hộ dự kiến vào tháng 12/2026 và thời gian bàn giao dự kiến trong quý IV/2027.

Về giá, giá bán nhà ở xã hội được công bố ở mức 23,9 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế GTGT và chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Giá thuê mua nhà ở xã hội bình quân là 231.490 đồng/m2/tháng, đã bao gồm thuế GTGT và chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Trong khi đó, giá cho thuê bình quân là 108.422 đồng/m2/tháng, chưa bao gồm thuế GTGT, chi phí bảo trì và nội thất khu bếp.

Sở Xây dựng TP. Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng TP. Hà Nội cũng khuyến cáo người dân không thực hiện các giao dịch chuyển nhượng nhà ở xã hội trái quy định; đồng thời không đăng ký, nộp hồ sơ tại những địa điểm không được chủ đầu tư công bố công khai.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội công bố giá bán dự kiến đối với dự án nhà ở xã hội CT2 thuộc khu nhà ở X2 tại phường Lĩnh Nam.

Dự án do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) làm chủ đầu tư, nằm tại vị trí tiếp giáp đường Vành đai 3 và tuyến đê Nguyễn Khoái - khu vực được đánh giá có lợi thế kết nối với trung tâm thành phố cũng như các xã phía Nam Hà Nội.

Công trình được xây dựng trên khu đất rộng hơn 1,5 ha, riêng khối CT2 có diện tích gần 1.935 m2. Tòa nhà cao 17 tầng nổi, 2 tầng hầm, với tổng mức đầu tư hơn 293 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 150 căn hộ, trong đó có 83 căn nhà ở xã hội để bán, 31 căn cho thuê, 12 căn thuê mua và 24 căn hộ thương mại.

Theo phương án công bố, giá bán tạm tính đối với các căn nhà ở xã hội là khoảng 28,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm thuế VAT và kinh phí bảo trì). Với diện tích phổ biến của dự án, mỗi căn hộ có giá khoảng 1,1-1,5 tỷ đồng.

Đối với các căn hộ cho thuê, giá dự kiến khoảng 110.000 đồng/m2/tháng.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà trong quý III/2026. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý I/2027.