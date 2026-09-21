Hiện trạng tuyến đường, nơi nam sinh Mỏ - Địa chất bị cuốn trôi xuống cống

Khoảng 10h ngày 17/9, chiếc Honda biển Nam Định cũ của nam sinh năm thứ nhất Khoa Cơ khí, Đại học Mỏ - Địa chất được phát hiện ở miệng cống thoát nước trên phố Viên, nhưng không thấy người đâu. Phố Viên ngập sâu do mưa lớn, miệng cống hút nước mạnh tạo thành xoáy. Chính quyền phường Đông Ngạc phối hợp gia đình tổ chức tìm kiếm nam sinh. Trưa 18/9, thi thể nam sinh được lực lượng tìm kiếm tìm thấy ở miệng cống đổ ra sông Nhuệ, dưới chân cầu Phố Viên, cách vị trí gặp nạn khoảng một km.