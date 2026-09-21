Công ty do con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh sáng lập sắp chi 626 tỷ đồng thâu tóm một đơn vị trên sàn

CTCP Bolt Holdings, doanh nghiệp do con trai Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng nắm 80% vốn khi thành lập, dự kiến chi 626,2 tỷ đồng mua cổ phiếu Chứng khoán UP. Nếu thương vụ hoàn tất, Bolt Holdings sẽ trở thành công ty mẹ của công ty chứng khoán này với tỷ lệ sở hữu 62,62%.

CTCP Chứng khoán UP (UPSC, mã CK: UPS) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



Theo phương án được công bố, Chứng khoán UP sẽ chào bán 67,62 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động tổng cộng 676,2 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu phát hành thêm tương đương gấp đôi số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp.



Chứng khoán UP công bố danh sách 2 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán. Trong đó, CTCP Bolt Holdings đăng ký mua 62,62 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền 626,2 tỷ đồng. Nhà đầu tư còn lại là ông Chu Tuấn An, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán UP, dự kiến mua 5 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 50 tỷ đồng.



Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu bắt đầu từ ngày 21/9 và kéo dài đến trước 11h ngày 21/10/2026. Trường hợp các nhà đầu tư hoàn tất nghĩa vụ thanh toán trước thời hạn, HĐQT Chứng khoán UP sẽ xem xét quyết định kết quả chào bán căn cứ vào tình hình thực tế.



Nếu đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ của Chứng khoán UP sẽ tăng từ 323,7 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Riêng Bolt Holdings sẽ nắm giữ 62,62% vốn điều lệ sau phát hành, qua đó trở thành công ty mẹ và nắm quyền chi phối công ty chứng khoán này.



Với số tiền dự kiến huy động được, Chứng khoán UP có kế hoạch phân bổ 400 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động tự doanh chứng khoán. Hơn 276 tỷ đồng còn lại được sử dụng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin). Toàn bộ số tiền dự kiến được giải ngân trong năm 2026.

Bolt Holdings tăng vốn từ 10 tỷ lên 1.500 tỷ đồng chỉ sau hơn hai năm



Bolt Holdings được thành lập ngày 29/2/2024, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại tầng 8, số 11B Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Đây cũng là địa chỉ trụ sở hiện nay của Chứng khoán UP.



Thời điểm mới thành lập, Bolt Holdings có vốn điều lệ 10 tỷ đồng với ba cổ đông sáng lập. Trong đó, ông Đỗ Hoàng Minh góp 8 tỷ đồng, tương đương 80% vốn điều lệ. Hai cổ đông còn lại là ông Đinh Văn Hiệp và ông Cao Tấn Thành, mỗi người góp 1 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 10%.



Ông Đỗ Hoàng Minh sinh năm 1988, là con trai ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh.



Một cổ đông sáng lập khác là ông Đinh Văn Hiệp, sinh năm 1989, cũng có nhiều mối liên hệ với hệ sinh thái Tân Hoàng Minh khi từng đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật tại một số doanh nghiệp liên quan.



Trong khi đó, ông Cao Tấn Thành, sinh năm 1991, từng giữ chức Tổng Giám đốc Bolt Holdings khi doanh nghiệp mới thành lập. Ông Thành đồng thời từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Chứng khoán UP từ tháng 6/2024 trước khi được miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 6/2025.



Sau gần 2 năm hoạt động, Bolt Holdings bắt đầu có những đợt tăng vốn liên tiếp với quy mô lớn.



Cụ thể, tháng 1/2026, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng, gấp 11 lần mức vốn ban đầu. Cùng thời điểm, ông Vũ Khánh Din, sinh năm 1982, đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty. Ông Din đồng thời là Thành viên HĐQT độc lập của Chứng khoán UP.



Đến tháng 3/2026, Bolt Holdings tiếp tục tăng vốn từ 110 tỷ đồng lên 810 tỷ đồng. Chỉ một tháng sau, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng.



Như vậy, chỉ trong ba tháng đầu năm 2026, quy mô vốn điều lệ của Bolt Holdings đã tăng thêm 1.390 tỷ đồng. So với thời điểm thành lập, vốn điều lệ doanh nghiệp đã tăng gấp 150 lần.



Tháng 5/2026, Bolt Holdings tiếp tục có sự thay đổi về nhân sự cấp cao khi ông Lưu Thái Đông, sinh năm 1976, thay ông Vũ Khánh Din đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.



Ông Đông hiện còn giữ chức Thành viên HĐQT CTCP Bất động sản Pristie (mã chứng khoán: TET).



Với quy mô vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, số tiền 626,2 tỷ đồng mà Bolt Holdings dự kiến bỏ ra để mua cổ phiếu Chứng khoán UP tương đương gần 42% vốn điều lệ của doanh nghiệp.



Tuy nhiên, vốn điều lệ không đồng nghĩa với lượng tiền mặt sẵn có. Nguồn vốn thực tế được Bolt Holdings sử dụng để thực hiện thương vụ cần được xác định từ các tài liệu tài chính và công bố liên quan.

Chứng khoán UP sắp đổi chủ, cổ đông lớn nhất hiện nắm hơn 72% vốn



Chứng khoán UP hiện có vốn điều lệ 323,7 tỷ đồng, tương ứng 32,37 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu UPS chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 20/3/2026.



Trước đợt chào bán riêng lẻ, ông Cao Tấn Thành là cổ đông lớn nhất tại Chứng khoán UP.



Theo thông tin công bố về giao dịch ngày 9/2/2026, ông Thành chuyển nhượng 3 triệu cổ phiếu UPS, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 81,6% xuống còn 72,33% vốn điều lệ.



Sau giao dịch, ông Thành vẫn nắm quyền chi phối Chứng khoán UP với lượng cổ phiếu sở hữu tương đương khoảng 23,4 triệu đơn vị.



Đáng chú ý, ông Thành cũng là một trong ba cổ đông sáng lập Bolt Holdings, pháp nhân dự kiến trở thành công ty mẹ của Chứng khoán UP sau đợt phát hành.



Về cơ cấu sở hữu sau chào bán, nếu Bolt Holdings và ông Chu Tuấn An mua hết số cổ phiếu đã đăng ký, tổng lượng cổ phiếu lưu hành của Chứng khoán UP sẽ tăng lên 100 triệu đơn vị.



Khi đó, Bolt Holdings sẽ trở thành cổ đông lớn nhất với 62,62 triệu cổ phiếu, tương đương 62,62% vốn điều lệ.



Đợt tăng vốn cũng đánh dấu bước mở rộng đáng kể về quy mô hoạt động của Chứng khoán UP, khi vốn điều lệ dự kiến tăng hơn ba lần so với hiện tại. Nguồn vốn huy động mới sẽ được tập trung vào hai hoạt động sử dụng vốn chủ lực của công ty chứng khoán là tự doanh và cho vay giao dịch ký quỹ.

