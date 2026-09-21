Công an thông báo đến tất cả người dân nhận được tin nhắn, cuộc gọi có nội dung sau trong dịp Tết Trung thu

Công an cảnh báo người dân cảnh giác với tin nhắn, cuộc gọi và đường link giả mạo chương trình tặng quà, hỗ trợ dịp Tết Trung thu nhằm tránh bị đánh cắp thông tin và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, Tết Trung thu cận kề, nhu cầu tìm kiếm thông tin về các chương trình tặng quà, hỗ trợ trẻ em và hoạt động thiện nguyện gia tăng. Đây cũng là thời điểm các đối tượng xấu có thể lợi dụng sự quan tâm của người dân để giả mạo cơ quan, tổ chức, dụ cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh báo của Công an xã Nhân Thắng, một trong những thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là lập tài khoản mạng xã hội hoặc website giả mạo cơ quan Nhà nước, trường học, tổ chức xã hội, doanh nghiệp. Các tài khoản này thường sử dụng tên, hình ảnh, logo tương tự đơn vị chính thống để tạo lòng tin, sau đó đăng tải những nội dung như “Đăng ký nhận quà Trung thu”, “Hỗ trợ tiền cho trẻ em”, “Nhận trợ cấp Trung thu”...

Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh

Khi người dân quan tâm, các đối tượng tiếp tục dẫn dụ truy cập đường link, quét mã QR hoặc vào website giả mạo để đăng ký. Người tham gia có thể được yêu cầu cung cấp họ tên, số điện thoại, số định danh cá nhân, thông tin của trẻ em, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin đăng nhập với lý do “xác minh” hay “hoàn thiện hồ sơ nhận quà”.

Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng có thể yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP, mã xác thực, mật khẩu, mã PIN, thông tin thẻ ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, thậm chí yêu cầu chia sẻ màn hình điện thoại.

Đáng chú ý, một số trường hợp còn bị yêu cầu chuyển tiền trước với nhiều lý do như “phí hồ sơ”, “phí vận chuyển”, “phí xác thực”, “tiền đối ứng”... Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra những lý do khác để yêu cầu chuyển thêm.

Không chỉ giả mạo chương trình tặng quà, các đối tượng còn có thể lợi dụng hoạt động thiện nguyện để lừa đảo. Chúng sử dụng hình ảnh trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đăng tải những câu chuyện thương tâm nhằm kêu gọi quyên góp. Sau đó, thông tin tài khoản nhận tiền có thể bị thay đổi hoặc được sử dụng để chiếm đoạt tiền của người ủng hộ.

Công an xã Nhân Thắng khuyến cáo người dân đặc biệt cảnh giác với những thông tin về tặng quà, hỗ trợ Trung thu không được đăng tải từ nguồn chính thống, nhất là các tài khoản mới lập hoặc có tên gần giống cơ quan, tổ chức thật.

Người dân cần thận trọng trước những đường link, website, mã QR không rõ nguồn gốc, đặc biệt khi nội dung yêu cầu đăng ký gấp hoặc thúc giục thực hiện ngay. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN, mã xác thực, thông tin thẻ hay tài khoản ngân hàng cho người khác; không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người lạ.

Đối với những chương trình yêu cầu chuyển tiền trước để được nhận quà, nhận hỗ trợ hoặc hoàn tất thủ tục, người dân cần xác minh kỹ trước khi thực hiện.

Với các hoạt động từ thiện, Công an xã Nhân Thắng đề nghị người dân kiểm tra kỹ đơn vị tổ chức, nội dung chương trình và tài khoản tiếp nhận trước khi chuyển tiền ủng hộ. Đồng thời, hạn chế công khai hình ảnh, giấy tờ và thông tin cá nhân của trẻ em trên mạng xã hội để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, người dân cần lưu giữ đường link, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, hình ảnh, tin nhắn và các thông tin liên quan. Sau đó, nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý.