Thông tin quan trọng với tất cả người dân đang có lương hưu

Theo quy định hiện hành, người đang hưởng lương hưu thì không phải làm thủ tục gia hạn thẻ BHYT và có thể dùng căn cước công dân/căn cước để khám, chữa bệnh và hưởng BHYT.

BHXH, BHYT là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn vì quyền lợi của người lao động và Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thực hiện.

Người tham gia BHXH khi về hưu được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu để chăm sóc sức khỏe. Mức hưởng quyền lợi BHYT với người hưởng lương hưu lên tới 95% chi phí khám, chữa bệnh.

Bê cạnh đó, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa quy trình và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người tham gia BHYT, từ ngày 01/6/2025, cơ quan BHXH không cấp thẻ BHYT bản giấy cho người tham gia.

Thay vào đó, người dân sử dụng thẻ BHYT điện tử trên ứng dụng VssID, VneID, CCCD gắn chip để đi khám, chữa bệnh,…

Đối với trường hợp đã được cấp thẻ BHYT giấy vẫn còn giá trị sử dụng, người dân vẫn có thể tiếp tục sử dụng thẻ này để đi khám chữa bệnh.

Cơ quan BHXH khẳng định, thẻ BHYT cấp cho người được hưởng lương hưu là miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu, được hệ thống dữ liệu của cơ quan BHXH tự động gia hạn, người được hưởng lương hưu không cần đến cơ quan BHXH để làm thủ tục gia hạn thẻ BHYT.

Để sử dụng ứng dụng VNeID hoặc VssID thay cho thẻ BHYT giấy, người dân có thể tự tích hợp thẻ BHYT vào các ứng dụng này theo các bước đơn giản. Để tích hợp thẻ BHYT vào VneID, trước tiên, người dân cần cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng VNeID. Sau đó, mở ứng dụng và đăng nhập, chọn mục Ví giấy tờ, rồi chọn Tích hợp thông tin. Tiếp theo, chọn Tạo mới yêu cầu và nhập số thẻ BHYT cùng thông tin đơn vị cấp thẻ để hoàn tất việc tích hợp.

Về ứng dụng VssID, hiện nay, hầu hết tài khoản đã được xác thực với dữ liệu về dân cư, cập nhật số CCCD. Với tài khoản chưa được cập nhật, người dùng có thể truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn để cập nhật số CCCD hay mã số định danh cá nhân.

Trong quá trình cập nhật dữ liệu, nếu có khó khăn người dân có thể liên hệ với BHXH thành phố Hà Nội, BHXH cơ sở trên địa bàn để được hỗ trợ.

Cơ quan chức năng cảnh báo, hiện có một số đối tượng mạo danh cán bộ cơ quan BHXH gọi điện thoại yêu cầu gia hạn thẻ BHYT, cung cấp căn cước công dân, thông tin cá nhân để cập nhật trên ứng dụng VssID – BHXH số hoặc tích hợp thẻ BHYT vào CCCD; qua đó nhằm chiếm đoạt tiền gửi trong tài khoản ngân hàng của người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT.

BHXH thành phố Hà Nội khẳng định, hiện không có chủ trương gọi điện thoại, nhắn tin kết bạn qua ứng dụng zalo hay gửi đường link, mã QR code để yêu cầu người tham gia, người thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT cung cấp CCCD, thông tin cá nhân để cập nhật trên ứng dụng VssID – BHXH số, VNeID hoặc tích hợp thẻ BHYT vào CCCD.

Khi có nhu cầu cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân, đề nghị đơn vị, người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT trực tiếp liên hệ BHXH thành phố Hà Nội, BHXH cơ sở để được hỗ trợ và có thể thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, trên ứng dụng VssID – BHXH số. Các giao dịch, tương tác của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT với cơ quan BHXH qua các kênh chính thức nêu trên đều không mất phí.

Bên cạnh đó, để tránh bị lợi dụng, lừa đảo, người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách pháp luật BHXH, BHYT qua các kênh chính thống của Ngành BHXH; theo dõi các thông báo của cơ quan chức năng về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng; nghiên cứu, kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng (không kết bạn zalo, không bấm vào các đường link lạ hay cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân…)