Doanh nghiệp Việt "ôm" mỏ kim loại hiếm lớn thứ hai thế giới: Doanh thu 8 tháng gấp 5 lần, cổ phiếu tăng vọt 60%

Chỉ trong vòng hai tháng, thị giá doanh nghiệp này đã tăng khoảng 60%.

Trong khi thị trường chung biến động, cổ phiếu MSR của Masan High-Tech Materials bất ngờ tăng hơn 8% lên 51.100 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong 6 tháng qua. Chỉ trong vòng hai tháng, thị giá cổ phiếu này đã tăng khoảng 60%.

Đà tăng mạnh của MSR diễn ra cùng lúc bức tranh kinh doanh của doanh nghiệp có sự cải thiện rõ rệt. Lũy kế 8 tháng, Masan High-Tech Materials ghi nhận doanh thu thuần 21.013 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ.

Một trong những yếu tố quan trọng đứng sau kết quả này là diễn biến thuận lợi của thị trường vonfram. Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu thế giới duy trì ở mức cao, giá loại khoáng sản chiến lược này liên tục neo ở vùng cao. Theo Fastmarkets, giá APT - sản phẩm trung gian quan trọng trong chuỗi chế biến vonfram - bình quân tháng 8 đạt 3.019 USD/mtu.

Với Masan High-Tech Materials, biến động của giá vonfram có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là lĩnh vực cốt lõi của doanh nghiệp. MSR sở hữu mỏ đa kim Núi Pháo và tổ hợp chế biến sâu Masan Tungsten Company tại Thái Nguyên, hình thành chuỗi hoạt động từ khai thác đến chế biến sâu. Ngoài vonfram, doanh nghiệp còn khai thác các khoáng sản đi kèm như fluorspar, đồng và bitmut.

Đáng chú ý, MSR hiện là một trong những nhà cung cấp vonfram lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc, chiếm khoảng 21% nguồn cung toàn cầu nếu loại trừ Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa khi nguồn cung vonfram trở nên khan hiếm và giá tăng, lợi thế không chỉ nằm ở giá bán mà còn ở chính quy mô tài nguyên và vị trí của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Sự thay đổi của thị trường vonfram cũng đang khiến Masan Group nhìn nhận lại một tài sản từng không phải điểm sáng trong hệ sinh thái của tập đoàn.

Tại sự kiện mới đây của Chứng khoán SSI, ông Michael Hưng Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc Masan Group, thẳng thắn cho biết MSR từng được đánh giá một cách công bằng là “con cừu đen” của tập đoàn. Tuy nhiên, khi các khoáng sản chiến lược ngày càng trở nên quan trọng, doanh nghiệp này đang dần chuyển sang một vai trò hoàn toàn khác - “con ngỗng đẻ trứng vàng”.

Nhận định này không chỉ xuất phát từ diễn biến giá vonfram. Theo ông Michael, Masan đang sở hữu mỏ vonfram lớn nhất ngoài Trung Quốc, trong khi hoạt động của MSR đã vượt khỏi phạm vi một doanh nghiệp khai khoáng trong nước khi chuỗi sản xuất trải dài từ khai thác tới chế biến sâu và sản phẩm được bán ra nhiều thị trường lớn trên thế giới.

Phó Tổng Giám đốc Masan cho biết ông vừa trở về từ Berlin (Đức) sau khi tham dự hội nghị vonfram toàn cầu thường niên, nơi doanh nghiệp gặp gỡ các đối tác và khách hàng. Hiện MSR phục vụ khách hàng tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Quy mô của hoạt động này được thể hiện rõ hơn qua kế hoạch kinh doanh. Theo thông tin được ông Michael chia sẻ, mảng vonfram và khoáng sản chiến lược của Masan dự kiến mang về khoảng 1,4 tỷ USD doanh thu trong năm nay, trong đó gần 98% đến từ xuất khẩu.

Như vậy, dù tài sản sản xuất cốt lõi đặt tại Việt Nam, phần lớn đầu ra của mảng kinh doanh này lại nằm ở thị trường quốc tế. Theo ông Michael, xét dưới góc độ đó, Masan đã sở hữu một hoạt động mang tính toàn cầu thông qua nền tảng khoáng sản chiến lược.

Nhưng doanh thu chưa phải thay đổi lớn nhất mà Masan kỳ vọng ở MSR. Trong những năm tới, tập đoàn muốn chuyển trọng tâm từ câu chuyện vận hành sang khả năng biến tài sản này thành nguồn tạo dòng tiền cho công ty mẹ.

Theo kế hoạch được lãnh đạo Masan chia sẻ, dòng tiền từ mảng khoáng sản có thể góp phần giúp tập đoàn giảm đòn bẩy tài chính và tiến tới trở lại vị thế một doanh nghiệp trả cổ tức. Xa hơn, Masan đặt kỳ vọng mảng kinh doanh này có thể mang về bình quân khoảng 500 triệu USD cổ tức mỗi năm cho công ty mẹ trong 10 năm tới.

Chính sự thay đổi về triển vọng kinh doanh và vai trò của MSR cũng kéo theo một bài toán khác: làm thế nào để giá trị của tài sản này được phản ánh đầy đủ hơn trên thị trường chứng khoán.

Hiện MSR vẫn giao dịch trên UPCoM. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng và có cơ hội tiếp cận rộng hơn với dòng vốn quốc tế, Masan đã xem xét lại việc tiếp tục duy trì cổ phiếu trên thị trường này và công bố ý định chuyển MSR sang HOSE.

Theo ông Michael, mục tiêu của bước đi trên là “mở khóa” giá trị, qua đó tạo điều kiện để thị trường phản ánh hợp lý hơn giá trị tài sản của doanh nghiệp. Việc nâng hạng không làm thay đổi chiến lược cốt lõi của tập đoàn, nhưng đã trở thành chất xúc tác khiến một số quyết định được đẩy nhanh.