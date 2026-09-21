Tạm giữ 6 đối tượng trộm sắt thép tại công trình phục vụ APEC ở Phú Quốc

Công an đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tạm giữ 6 đối tượng để điều tra vụ trộm hàng tấn sắt thép tại công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027. Trong nhóm này có người là giám sát công trình, tham gia bàn bạc, tập kết vật tư để đưa ra ngoài tiêu thụ.

Ngày 21/9, Công an đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra hành vi trộm cắp hàng tấn sắt thép tại công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 ở Phú Quốc.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Phong Mùi (SN 1979, trú tỉnh Quảng Trị); Lê Văn Thiên (SN 1992, trú tỉnh Quảng Ngãi); Dương Hoài Nghi (SN 1992, trú tỉnh Cà Mau); Võ Văn Quới (SN 1992, trú TP. Cần Thơ); Phạm Văn Thành (SN 1993, trú tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Đức Tuân (SN 1988, trú tỉnh Quảng Trị).

Tang vật vụ trộm. Ảnh: CACC.

Trước đó, ngày 18/9, Công an đặc khu Phú Quốc tiếp nhận tin báo về vụ nghi trộm hàng tấn vật tư, sắt thép tại công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027, thuộc khu vực Bãi Đất Đỏ, khu phố 7 An Thới, đặc khu Phú Quốc.

Vào cuộc xác minh, lực lượng công an bước đầu xác định 6 đối tượng trên liên quan đến vụ trộm.

Theo điều tra ban đầu, Thiên là giám sát công trình, đã bàn bạc với Nghi và Quới để trộm sắt thép nguyên liệu của công trình đem bán lấy tiền tiêu xài. Thiên có nhiệm vụ cung cấp nguồn sắt thép; Nghi và Quới tìm phương tiện vận chuyển, nơi tiêu thụ và thống nhất chia tiền sau khi bán theo tỷ lệ 6/4.

Sau đó, Thiên tập kết nhiều loại sắt thép tại khu vực thuận lợi cho việc cẩu lên xe, đồng thời bàn bạc với Thành cùng thực hiện. Thành có nhiệm vụ điều hành việc cẩu sắt thép; Thiên bố trí phương tiện, nơi tiêu thụ và xử lý camera giám sát.

Nghi tìm được xe tải do Mùi làm chủ để vận chuyển số sắt thép trộm được ra ngoài bán. Theo thỏa thuận, Mùi sẽ nhận tiền hoa hồng nên đồng ý tham gia.

Khoảng 2h15 ngày 18/9, Thành, Quới, Mùi, Tuân cùng một số người liên quan tổ chức cẩu sắt thép lên xe tải. Tuân trực tiếp điều khiển cẩu, Quới bố trí người hỗ trợ, còn Mùi điều khiển xe.

Khi các đối tượng đưa số sắt thép lên xe và chuẩn bị rời khỏi công trình thì bị lực lượng bảo vệ phát hiện, báo công an.

Sau khi biết vụ việc bị bại lộ, Thiên yêu cầu những người liên quan xóa tin nhắn, cuộc gọi, số liên lạc liên quan đến việc trộm sắt thép và bỏ trốn nhằm tránh bị phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, Công an đặc khu Phú Quốc đã kịp thời bắt giữ các đối tượng trong trường hợp khẩn cấp để phục vụ điều tra.