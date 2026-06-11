[Ảnh] Khám xét khẩn cấp 5 địa điểm, 3 công ty trong vụ án xâm phạm bản quyền máy tính đầu tiên ở Việt Nam

Mở rộng kiểm tra, xác minh tại 01 cơ sở giáo dục trên địa bàn, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính do nhà trường quản lý, sử dụng có dấu hiệu tương tự liên quan đến việc kích hoạt bản quyền phần mềm không hợp pháp. Toàn bộ số máy tính này được cung cấp bởi Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam, địa chỉ tại số 7, ngách 20, ngõ 420 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution, địa chỉ tại số 2, ngách 64/51 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.