Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án hình sự về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính.

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Ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về “Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội và Phú Thọ là các công ty cung cấp máy tính, cài đặt phần mềm.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là vụ án đầu tiên trên phạm vi cả nước được khởi tố liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền.

Qua công tác điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam, có địa chỉ tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, do bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh năm 1981, làm giám đốc, đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Quá trình kiểm tra xác định các máy tính này được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office có dấu hiệu sử dụng công cụ kích hoạt bản quyền trái phép như crack, key lậu, activator để vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền của nhà sản xuất.

Mở rộng xác minh tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn, lực lượng công an tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính do nhà trường quản lý, sử dụng có dấu hiệu tương tự. Số máy tính này được cung cấp bởi Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution, đều có địa chỉ tại Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, giá trị bản quyền hợp pháp của hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office trên thị trường dao động khoảng 4-9 triệu đồng mỗi máy tính. Với số lượng máy vi phạm được phát hiện, thiệt hại trực tiếp đối với các chủ thể quyền được ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan công an cho rằng hành vi cài đặt, sử dụng hoặc cung cấp phần mềm không có bản quyền là hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với chương trình máy tính, vi phạm quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Ngoài thiệt hại về bản quyền, việc sử dụng phần mềm kích hoạt trái phép còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin, có thể bị cài cắm mã độc, phần mềm gián điệp, tạo điều kiện cho hoạt động tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.