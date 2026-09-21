Bắt giang hồ cộm cán Hoàng Nato và 124 đối tượng trong chuyên án đặc biệt lớn

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt, xử lý giang hồ cộm cán Hoàng Nato, tên thật là Dương Minh Tuấn.

Ngày 21/9/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP. Hồ Chí Minh) cho biết đã tập trung lực lượng khám phá thành công chuyên án ma túy, bắt Dương Minh Tuấn (tức “Hoàng Nato” giang hồ cộm cán; sinh năm 1983; hiện ngụ tại: Phường Gia Định ).

Tiếp tục truy xét “lần theo dòng chảy ma túy”, lực lượng chứng năng đã phát hiện, chặt đứt 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng, trong đó có các đối tượng tự xưng giang hồ trên mạng xã hội, 5 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc và 4 đối tượng Đài Loan hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đường dây mua bán trái phép chất ma túy được xác định do Kim Ju Young (SN 1992, quốc tịch Hàn Quốc), Phạm Phương Anh (SN 1999; hiện ngụ tại tỉnh An Giang), Phạm Tài Vinh (SN 2002; hiện ngụ tại tỉnh Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (SN 1994; hiện ngụ tại Phường Bảy Hiền), Giang Quốc Khánh (SN 2000; hiện ngụ tại Phường Phú Định), Phạm Minh Sang (SN 1992; hiện ngụ tại Phường Tân Hưng) và Nguyễn Thành Quốc (SN 1996; hiện ngụ tại Phường Tân Sơn Nhất) cầm đầu, liên quan đến hoạt động mua bán Etomidate, Ketamine, thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp.

Công an Thành phố đã thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy Etomidate cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp các loại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Các chất ma túy tiếp tục được đối tượng đưa vào những sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần với thuốc lá điện tử thông thường, tiềm ẩn nguy cơ len lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi, giải trí nếu không được kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Kết quả đấu tranh, khám phá thành công chuyên án, xử lý các đối tượng hoạt động ở đời thực và trên không giang mạng tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao của Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong duy trì thế chủ động tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng TP.Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.