Miễn nhiệm ông Nguyễn Thành Nhơn

Nguyên nhân là do thay đổi về kế hoạch công tác và nhiệm vụ được cổ đông phân công trong thời gian tới.

Mới đây, Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình (mã: GTD) công bố thông tin thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, Giày Thượng Đình miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Thành Nhơn, kể từ ngày 17/9 do đã có đơn từ nhiệm trước đó. Ông Nhơn cho biết nguyên nhân là thay đổi về kế hoạch công tác và nhiệm vụ được cổ đông phân công trong thời gian tới.

Được biết, ông Nguyễn Thành Nhơn mới được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Giầy Thượng Đình từ ngày 14/1/2026 và trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty từ ngày 5/3. Đến Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 6/5, ông rời HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 nhưng vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc cho đến giữa tháng 9.

Ở chiều ngược lại, Giày Thượng Đình bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn giữ chức Tổng giám đốc, thay ông Nguyễn Thành Nhơn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 17/9/2026. Cùng với việc đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, ông Vũ Minh Tuấn cũng trở thành người đại diện theo pháp luật mới của Giầy Thượng Đình.

Theo bản cung cấp thông tin, ông Tuấn hiện đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí trong hệ sinh thái Vinaconex. Ông Tuấn sinh năm 1977, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Vinaconex 27. Bên cạnh đó, ông còn giữ chức Phó giám đốc Ban Đầu tư và Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư Đông Bắc thuộc Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã VCG).

Động thái thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh ngày hồi giữa tháng 6/2026, Vinaconex đã mua thành công gần 2,24 triệu cổ phiếu GTD, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 24,03% và chính thức trở thành cổ đông lớn.

Dù vừa mới trở thành cổ đông của Giầy Thượng Đình nhưng nhiều lãnh đạo cấp cao của Vinaconex đã giữ các chức vụ quan trọng tại doanh nghiệp này.

Cụ thể, ông Lê Văn Huy- Chủ tịch HĐQT của Giầy Thượng Đình đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Vinaconex; ông Vũ Văn Mạnh làm Trưởng Ban Kiểm soát của cả 2 doanh nghiệp; bà Nguyễn Thị Thúy Hồng- Thành viên Ban Kiểm soát của Giầy Thượng Đình đang làm kế toán trưởng tại Vinaconex.

Chuẩn bị huy động 2.165 tỷ đồng

Việc bổ nhiệm lãnh đạo mới diễn ra trong thời điểm Giầy Thượng Đình đang đứng trước kế hoạch huy động lượng vốn rất lớn để triển khai dự án tại khu đất 277 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã có công văn xác nhận nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Giầy Thượng Đình.

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, doanh nghiệp dự kiến phát hành 216,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược trong nước với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, Giầy Thượng Đình có thể thu về khoảng 2.165 tỷ đồng.

Quy mô đợt phát hành đặc biệt lớn nếu so với nền vốn hiện tại của doanh nghiệp. Giầy Thượng Đình đang có khoảng 9,3 triệu cổ phiếu lưu hành, tương ứng vốn điều lệ khoảng 93 tỷ đồng. Như vậy, lượng cổ phiếu dự kiến phát hành mới cao gấp hơn 23 lần số cổ phiếu hiện hữu.

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến được sử dụng cho dự án nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ và trường học liên cấp Thượng Đình tại khu đất số 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội.