Trục xuất vĩnh viễn nữ du khách khỏi Việt Nam

Nikitina Iuliia - quốc tịch Nga, đã bị cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa tổ chức trục xuất khỏi Việt Nam do nhiều lần điều khiển mô tô với tư thế nguy hiểm, quay và đăng tải các video lên mạng xã hội.

Ngày 21/9, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh phối hợp với công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và các đơn vị chức năng liên quan vừa tổ chức thi hành quyết định trục xuất bà Nikitina Iuliia (SN 1991, quốc tịch Nga) khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Bà Nikitina Iuliia bị tòa án kết tội Gây rối trật tự công cộng do có hành vi điều khiển mô tô với tư thế nguy hiểm, phản cảm và đăng tải các video liên quan lên mạng xã hội.

Lực lượng công an trục xuất Nikitina Iuliia tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa.

Theo bản án của Tòa án nhân dân khu vực 2 - Khánh Hòa, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 6/2025, Nikitina Iuliia đã nhiều lần thực hiện các hành vi vi phạm trên một số tuyến đường giao thông công cộng thuộc địa bàn xã Cam Lâm và xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, trong khi điều khiển mô tô Yamaha R15 tham gia giao thông, Nikitina Iuliia nhiều lần thực hiện hành vi quỳ trên yên xe, không sử dụng trang bị bảo hộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Những hành vi này được quay lại, biên tập và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ, gây dư luận phức tạp và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.

Nikitina Iuliia nhiều lần thực hiện hành vi lái xe gây nguy hiểm.

Xét hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Khánh Hòa đã tuyên phạt Nikitina Iuliia 30 triệu đồng và áp dụng hình phạt trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, việc thi hành quyết định trục xuất đối với Nikitina Iuliia nhấn mạnh yêu cầu đối với du khách, người nước ngoài khi đến Việt Nam về việc tôn trọng và chấp hành pháp luật của quốc gia sở tại.

Đây cũng là một trong những biện pháp góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, qua đó duy trì hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.