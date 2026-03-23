TP.HCM tiếp nhận 34 công dân bị Hoa Kỳ trục xuất

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, ngày 23/3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận 34 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất.

Các công dân này trước khi xuất cảnh đều có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM. Họ bị áp dụng biện pháp trục xuất do vi phạm pháp luật hoặc không đủ điều kiện thường trú và được phía nước sở tại bàn giao cho Việt Nam theo quy định.

Quá trình tiếp nhận diễn ra đúng pháp luật, đảm bảo yếu tố đối ngoại, quyền lợi hợp pháp của công dân theo tinh thần nhân đạo. Tổ công tác đã xác minh nhân thân, hỗ trợ ban đầu, quản lý và bàn giao họ về địa phương, gia đình để ổn định cuộc sống.

Hoạt động này góp phần tăng cường hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các đối tác, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh trật tự.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP.HCM cho biết, thời gian qua, tình trạng công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất, trao trả về nước đang diễn biến phức tạp, gia tăng đáng kể nhất là từ các quốc gia như: Hoa Kỳ, Campuchia, Canada... Trong 03 tháng đầu năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã thông báo 138 trường hợp CDVN bị trục xuất về Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), chủ yếu từ Hoa Kỳ (77 trường hợp), Canada (04 trường hợp), Campuchia (58 trường hợp), do đó Công an Thành phố khuyến cáo công dân khi ra nước ngoài lao động, học tập, cư trú cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật sở tại, tránh vi phạm như: Cư trú, lao động trái phép để không bị xử phạt, bắt giữ hoặc trục xuất, gây hậu quả pháp lý nghiêm trọng.