Dừng xe Hyundai Grand i10 để kiểm tra, công an khám xét, bắt nữ tài xế Lê Thị Hoài Minh SN 1981

Công an xã Triệu Phong phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ Lê Thị Hoài Minh (SN 1981) sau khi dừng kiểm tra ô tô và phát hiện tổng cộng 188 viên nén nghi ma túy tại xe và nơi ở của người này.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 16/9, Công an xã Triệu Phong phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng nữ có hành vi vận chuyển trái phép các viên nén nghi là ma túy trên xe ô tô; qua kiểm tra và khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 188 viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Đối tượng Lê Thị Hoài Minh bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển trái phép các viên nén nghi là ma túy trên xe ô tô. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Theo đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 16/9/2026, tại đường Trần Phú, thuộc thôn Phong Giang, xã Triệu Phong, Tổ công tác Công an xã Triệu Phong phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Grand I10 biển kiểm soát 74A-334.37 có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có một phụ nữ ngồi tại vị trí ghế lái, khai tên Lê Thị Hoài Minh (sinh năm 1981, trú tại khu phố 1, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Kiểm tra phương tiện, Tổ công tác phát hiện tại vị trí ghế lái có 01 cuộn giấy vệ sinh, bên trong có 01 đoạn ống nhựa dài màu trắng, bịt kín hai đầu, chứa 30 viên nén màu hồng nghi là ma túy. Tiếp tục kiểm tra túi xách màu đen tại vị trí ghế phụ, lực lượng chức năng phát hiện trong một ngăn phụ có 01 cuộn giấy vệ sinh chứa hai đoạn ống nhựa bịt kín hai đầu (gồm 01 ống màu trắng chứa 10 viên nén màu hồng và 01 ống màu xanh sọc trắng chứa 08 viên nén màu hồng, đều nghi là ma túy).

Số viên nén màu hồng nghi là ma túy được lực lượng chức năng thu giữ, cùng đoạn ống nhựa được sử dụng để cất giấu. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Theo lời khai ban đầu của Minh, số viên nén trên là ma túy tổng hợp loại hồng phiến, do đối tượng cất giấu nhằm mục đích bán lại cho người khác để kiếm lời. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Thị Hoài Minh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời tạm giữ, niêm phong các đồ vật, tài liệu liên quan để phục vụ điều tra, xác minh.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng Lê Thị Hoài Minh tại khu phố 1, phường Quảng Trị, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 140 viên nén màu hồng nghi là ma túy.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Lê Thị Hoài Minh, tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Như vậy, tổng số tang vật thu giữ qua kiểm tra phương tiện và khám xét nơi ở là 188 viên nén màu hồng nghi là ma túy. Các tang vật đã được niêm phong, bảo quản theo quy định để phục vụ giám định và điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.