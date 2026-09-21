Vây bắt thành công Lương Ngọc Tú SN 1995

Lương Ngọc Tú SN 1995 là đối tượng bị truy nã về tội “trộm cắp tài sản”.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt đã nhanh chóng xác minh, phát hiện và vây bắt thành công đối tượng truy nã Lương Ngọc Tú (SN 1995) thường trú tại bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An, về tội “Trộm cắp tài sản”.

Được biết, Lương Ngọc Tú là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định truy nã số 15383/QĐTN-VPCQCSĐT ngày 31/12/2025 về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự. Đối tượng từng có 02 tiền án về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Trộm cắp tài sản”, không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên sống lang thang.

Quyết định truy nã đối tượng Lương Ngọc Tú và đối tượng (áo vàng) khi bị Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt bắt giữ. Ảnh: CA Lâm Đồng

Ngay sau khi tiếp nhận, xác minh thông tin liên quan đến đối tượng truy nã, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt đã chủ động rà soát, thu thập thông tin, triển khai các biện pháp xác minh, nắm tình hình di biến động của đối tượng. Quá trình xác minh được tiến hành khẩn trương, thận trọng, qua đó xác định Lương Ngọc Tú đang có mặt tại khu vực thôn Đạ Sar, xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Trên cơ sở đó, vào tối ngày 18/09/2026, Tổ công tác Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt đã có mặt, triển khai lực lượng, nhanh chóng tiếp cận, khống chế và bắt giữ thành công Lương Ngọc Tú tại thôn Đạ Sar, xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Quá trình bắt giữ đối tượng diễn ra bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng truy bắt và đối tượng, đúng trình tự, thủ tục. Sau khi bắt giữ, Công an phường đã tiến hành các thủ tục cần thiết để tiếp tục xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.