Nhà máy mô tô thương hiệu hơn 120 năm tuổi tại Việt Nam được rao bán: Rộng 12 ha, công suất 10.000 xe/năm, đối thủ của Harley-Davidson

Nhà máy Polaris Vietnam mới hoạt động hơn 2 năm nhưng đã dừng sản xuất. Tập đoàn Mỹ hiện đưa cơ sở này vào diện chờ bán và cho biết đã có một bên bày tỏ ý định mua.

Nhà máy Polaris Vietnam tại KCN Bá Thiện II được xây dựng trên khu đất khoảng 12 ha , tổng vốn đầu tư 36 triệu USD , tương đương hơn 900 tỷ đồng. Khi được đầu tư, cơ sở này hướng tới công suất khoảng 10.000 xe mô tô và 30.000 động cơ xe phân khối lớn mỗi năm .

Nhà máy gắn với Indian Motorcycle , thương hiệu mô tô Mỹ ra đời năm 1901, có lịch sử hơn 120 năm và là một trong những tên tuổi lâu đời trong phân khúc mô tô phân khối lớn, thường được nhắc đến cùng Harley-Davidson.

Bên trong nhà máy Polaris / Indian Motorcycle

Ông Matt Kantrud, Managing Director của Polaris tại Việt Nam , mới đây cho biết Polaris Vietnam đã có ngày sản xuất cuối cùng. Theo ông, nhà máy được lên ý tưởng từ cuối năm 2022, đưa vào vận hành năm 2023 và hoạt động hơn 2 năm.

Nguồn: Matt Kantrud, Managing Director của Polaris tại Việt Nam

Ông Kantrud là giám đốc điều hành của Polaris tại Việt Nam, với tổng doanh thu hơn 90 triệu USD và khoảng 250 nhân sự . Ông cũng tham gia trực tiếp quá trình thành lập Polaris Vietnam và đưa nhà máy mới vào vận hành.

Việc dừng sản xuất diễn ra trong bối cảnh Polaris tái cấu trúc mảng mô tô. Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), tập đoàn đã lên kế hoạch bán nhà máy sản xuất mô tô tại Việt Nam. Đến cuối tháng 6/2026, cơ sở này vẫn nằm trong nhóm tài sản chờ bán.

Polaris cho biết đã có một bên bày tỏ ý định mua nhà máy (LOI) , nhưng chưa công bố người mua là ai, giá bán bao nhiêu và thời điểm hoàn tất giao dịch.

Phía sau quyết định này là thương vụ liên quan tới Indian Motorcycle. Tháng 10/2025, Polaris công bố bán phần lớn cổ phần thương hiệu này cho quỹ đầu tư Carolwood LP. Trong năm tài chính 2024-2025, Indian Motorcycle mang về khoảng 478 triệu USD doanh thu , tương đương khoảng 7% tổng doanh thu của Polaris.

Thương vụ hoàn tất vào tháng 2/2026, đưa Indian Motorcycle trở thành doanh nghiệp hoạt động độc lập, trong khi Polaris chỉ giữ lại một phần sở hữu nhỏ. Các nhà máy Indian Motorcycle tại Mỹ được chuyển sang công ty mới, còn nhà máy tại Việt Nam không nằm trong danh sách này và được Polaris tách riêng để bán.