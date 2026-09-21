Dự án 7.000 tỷ đồng của Sun Group tại nơi được ví như “Đà Lạt thứ 2” vừa có diễn biến mới

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu rà soát giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và từng trường hợp còn vướng mắc tại dự án Khu đô thị số 01 ở Măng Đen, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, sáng 18/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã làm việc, đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị số 01 tại xã Măng Đen nhằm lắng nghe nguyện vọng và tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World làm chủ đầu tư, triển khai tại thôn Đăk Long, xã Măng Đen, với tổng diện tích khoảng 264,4 ha.

Theo UBND xã Măng Đen, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng qua 7 đợt, với diện tích khoảng 209,95 ha, tương ứng 350 thửa đất.

Đối với đợt 8, địa phương đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cho diện tích 13,74 ha, gồm 26 thửa đất của 18 hộ gia đình, cá nhân. Các thửa đất này có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đủ điều kiện bồi thường.

Tại buổi đối thoại, người dân đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại việc xác định giá đất bồi thường và phương pháp thẩm định giá. Các hộ dân cũng kiến nghị có mức hỗ trợ phù hợp đối với cây trồng, nhà cửa và công trình xây dựng trên đất nông nghiệp để bảo đảm quyền lợi của những người bị ảnh hưởng bởi dự án.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm nhấn mạnh vai trò của dự án đối với phát triển kinh tế – xã hội tại Măng Đen và khu vực phía Tây của tỉnh.

Ông yêu cầu UBND xã Măng Đen phối hợp với các sở, ngành rà soát từng trường hợp còn vướng mắc, làm rõ căn cứ xác định giá đất, giá bồi thường và chính sách hỗ trợ. Việc rà soát cần xem xét kỹ nguồn gốc, quá trình sử dụng, hiện trạng và ranh giới đất để xác định căn cứ pháp lý cho từng trường hợp; đồng thời kiểm tra, làm rõ các trường hợp liên quan đến đất rừng, đất lâm nghiệp, bảo đảm giải quyết đúng quy định.

Các đơn vị cũng được yêu cầu kiểm đếm kỹ các công trình, tài sản trên đất để kịp thời bổ sung, điều chỉnh theo quy định; trực tiếp gặp gỡ, đối thoại và giải thích rõ căn cứ pháp lý, chính sách áp dụng đối với từng hộ dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.

Quá trình thực hiện phải công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, nhà đầu tư, qua đó tạo sự đồng thuận trong triển khai dự án.