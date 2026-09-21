Cụ bà 80 tuổi ở Nghệ An bị chồng bạo hành: Hoàn cảnh của gia đình

Được biết, cụ ông và cụ bà không có con. Sau đó, cả hai đã nhận con nuôi.

Thời gian này, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cụ bà lớn tuổi bị chồng đánh đập. Trong đoạn clip, cụ bà nhiều lần nói lời "xin lỗi" những vẫn không tránh được những hành động bạo lực của chồng. Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Số đông bày tỏ sự lo lắng và mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Liên quan đến diễn biến trong clip trên, thông tin trên Dân Việt, một cán bộ xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An) xác nhận, sự việc trên xảy ra tại địa bàn. Cụ bà bị chồng đánh đập tên là D. Cụ ông trong clip tên là H. Hai vợ chồng ông H và bà D đều đã khoảng 80 tuổi.

Hai vợ chồng cụ D không có con. Sau đó, 2 vợ chồng đã nhận một người con nuôi. Đến nay, người con nuôi cũng đã lập gia đình, sinh cháu và sống cùng nhà với hai ông bà. Trong quá trình sinh sống hai vợ chồng cụ D phát sinh bất hòa. Cụ ông cũng có biểu hiện tâm lý bất thường. Trước đó, cụ ông cũng đã nhiều lần đánh vợ.

(Hình ảnh lan truyền trong clip)

Ngay khi nắm bắt được thông tin, chính quyền địa phương và Công an xã Bích Hào đã trực tiếp làm việc và đang xác minh, xử lý vụ việc theo quy định. Trước đây, thôn và lực lượng an ninh cơ sở đã nhiều lần đến làm việc, tuyên truyền, hoà giải nhằm ổn định tình hình.

Bên cạng đó, thông tin trên VietNamNet, Công an xã Bích Hào cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh để có hướng xử lý phù hợp, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Công an xã đồng thời đề nghị người dân không chia sẻ, đăng tải hoặc bình luận các hình ảnh, video có nội dung nhạy cảm liên quan đến vụ việc trên mạng xã hội.

Trong chiều 20/9, bài viết và hình ảnh liên quan đến sự việc đã được gỡ bỏ khỏi mạng xã hội.