Trong vụ việc bạo hành trẻ em tại chùa Bầu, tỉnh Phú Thọ, có 5 cháu bé được lực lượng chức năng đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra, giám định thương tích. Phóng viên Báo Tiền Phong đã có mặt, trực tiếp gặp gỡ và trò chuyện với các cháu.

Vụ bạo hành trẻ tại chùa Bầu, Phú Thọ: Nhiều cháu có thương tích

Trong căn phòng nhỏ, những đứa trẻ vẫn còn vẻ bàng hoàng. Các cháu nói nhỏ, nhiều lúc ngập ngừng. Câu chuyện về những gì xảy ra tại chùa Bầu được kể lại đứt quãng, xen giữa những khoảng lặng.

Ngồi cạnh các em, phóng viên ghi nhận, không chỉ một cháu có nhiều thương tích, trên cơ thể một số cháu khác có những vết bầm tím ngoài da, tập trung ở vùng mông, chân và tay. Các thương tích này đang được cơ quan chức năng kiểm tra, giám định để xác định cụ thể.

Trong số 5 cháu, có ba anh em ruột gồm Pi Năng Xuân Hà, Pi Năng Xuân Hiệp và Pi Năng Xuân Hoàng, quê ở Khánh Hòa. Cháu thứ 4 cũng quê ở Khánh Hoà, tên là Pi Năng Xuân Hải. Cháu cuối cùng là Kim Thế Khang (10 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Hiện tại, Pi Năng Xuân Hà, 13 tuổi, hiện là học sinh Trường THCS Khai Quang; các em còn lại nhỏ hơn, đang học tại Trường Tiểu học Liên Minh.

Theo lời Hà, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ gửi các em vào chùa để được chăm sóc, nuôi dưỡng và có điều kiện học tập. Hà cho biết, em được gửi vào chùa từ khi mới 2 tuổi, trong khi hai người em là Pi Năng Xuân Hoàng và Pi Năng Xuân Hiệp được gửi vào đây khoảng 2 năm nay.

Nhắc lại sự việc xảy ra vào sáng 10/8, Hà kể, sau khi các cháu rửa bát xong, cả nhóm đi lên cầu thang thì gặp Nguyễn Thế Duy đang đi xuống. Lúc đó, Duy ném chiếc cặp xuống sàn rồi lấy sách ném vào đầu cháu Hiệp. Sau đó, Duy cầm roi và yêu cầu nhóm trẻ đi ra khu vực rửa bát phía sau chùa để hỏi chuyện. “Lúc đó cháu sợ lắm”, Hà kể lại với phóng viên, giọng nhỏ, nhiều lần ngập ngừng. Hà cho biết, các em nhỏ cũng bị đánh nhưng Hà bị đánh nhiều nhất như trong clip ghi lại.

Theo lời kể của các cháu, sự việc chỉ dừng lại khi một người dân ở phía ngoài phát hiện, tiến lại gần và dùng điện thoại ghi lại hình ảnh. Những hình ảnh này sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong lúc kể lại sự việc, Hà nhiều lần nhìn về phía các em. Những đứa trẻ còn nhỏ, trong đó em út mới 8 tuổi, vẫn chưa hết hoang mang sau sự việc.

Những vết bầm tím trên người các cháu sau vụ đánh đập xảy ra tại chùa Bầu, Phú Thọ.

Theo thông tin từ nhà chùa, thời điểm xảy ra vụ việc, Trụ trì nhà chùa, Thượng tọa Thích Thanh Lâm đang tham dự Đại hội Phật giáo tỉnh. Tại thời điểm xảy ra sự việc, chùa chỉ có hai người ở lại là Nguyễn Thế Duy và Sư bác Đinh Cát Biển. Khi sự việc xảy ra, Sư bác Biển đi ra ngoài nên chỉ còn Nguyễn Thế Duy ở chùa. Theo Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Ban Trị sự đã yêu cầu Ban Quản trị chùa Bầu báo cáo, giải trình toàn bộ nội dung liên quan đến vụ việc để có cơ sở xem xét, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Liên quan vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, báo cáo kết quả trong ngày 11/8. Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc, nơi xảy ra sự việc khẳng định, địa phương đã nhận được thông tin và yêu cầu Công an, các phòng ban của phường xác minh, báo cáo lên tỉnh… Quan điểm của UBND Phường là xử lý nghiêm. Hiện công an phường Vĩnh Phúc cũng đã vào cuộc, triệu tập lấy lời khai. Thông tin từ công an tỉnh Phú Thọ cũng cho biết, cơ quan này đang tiến hành các thủ tục để xem xét, quyết định khởi tố vụ án.

Cổng chùa hiện có lực lượng chức năng bảo vệ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 40 giây, ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần áo nâu liên tục dùng roi đánh một cháu nhỏ. Trong clip, cháu bé vừa khóc vừa van xin: “Em đau lắm rồi, làm ơn... chảy máu rồi”. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn tiếp tục đánh, túm tóc và dúi đầu cháu bé. Đáng chú ý, xung quanh còn có nhiều trẻ nhỏ ngồi co ro dưới nền đất, hoảng sợ chứng kiến sự việc. Sau khi được đăng tải, đoạn clip thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và khiến nhiều người bức xúc. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm hành vi bạo lực đối với trẻ em.