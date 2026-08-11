Kiểm tra 3 shop thời trang, công an khởi tố ông chủ Nguyễn Hải Linh SN 1993

Cơ quan điều tra cũng ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Linh về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 11/8 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Linh, sinh năm 1993, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” sau khi phát hiện 469 sản phẩm thời trang giả mạo các nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam tại 3 cơ sở kinh doanh thuộc Hộ kinh doanh Shop Kai Store.

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại, phòng, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 4/6/2026, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Shop Kai Store do Nguyễn Hải Linh làm chủ.

Hộ kinh doanh Shop Kai Store tổ chức hoạt động tại 3 cơ sở gồm: Kai Store tại số 17 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Phúc; Hero Store tại số 38 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Phúc và Hero Store tại số 192-194 đường Hùng Vương, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ.

Một số sản phẩm giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam được phát hiện tại các cửa hàng thuộc Hộ kinh doanh Shop Kai Store - Ảnh: Công an Phú Thọ

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại cả 3 cơ sở đang bày bán công khai 469 sản phẩm thời trang gồm quần, áo, giày, dép, ví, tất, mũ... có in logo, nhãn hiệu của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới đã được bảo hộ tại Việt Nam như LOUIS VUITTON, DOLCE & GABBANA, DIOR, NIKE, GUCCI, HERMES, ADIDAS, MLB (NY).

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Hải Linh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ 469 sản phẩm để xác minh, làm rõ.

Căn cứ kết luận giám định ngày 10/7/2026 của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, toàn bộ 469 sản phẩm bị tạm giữ đều là hàng hóa giả mạo đối với các nhãn hiệu đang được bảo hộ hợp pháp tại Việt Nam.

Công an đọc các quyết định với Nguyễn Hải Linh - Ảnh: Công an Phú Thọ

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” xảy ra tại Hộ kinh doanh Shop Kai Store.

Cơ quan điều tra cũng ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Linh về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thương mại và sở hữu trí tuệ; không nhập khẩu, tàng trữ, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, các hành vi này có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn mua hàng tại các cơ sở kinh doanh, đại lý phân phối có uy tín; không tiếp tay cho việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu kinh doanh, tàng trữ hàng hóa vi phạm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.