N.T.D. (25 tuổi), người dùng roi đánh 5 chú tiểu tại chùa Bầu, đã khai nguyên nhân dẫn đến hành vi đánh các cháu tại cơ quan công an.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ xác minh làm rõ clip ghi lại hình ảnh người đàn ông mặc quần áo nâu cầm roi vụt liên tiếp vào một cháu nhỏ ở chùa Bầu , phường Vĩnh Phúc.

Người đàn ông đánh đập dã man bé trai là N.T.D. (SN 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa). D. tu tập sự xuất gia tại chùa Bầu từ tháng 2/2026 và được giao quản lý đời sống sinh hoạt của các chú tiểu.

Tại cơ quan công an, N.T.D. khai nhận nguyên nhân dẫn đến việc đánh các chú tiểu là do trong quá trình quản lý, những chú tiểu này không nghe lời và không dọn dẹp phòng ở gọn gàng, sạch sẽ theo yêu cầu.

D. cho biết vì bức xúc nên đã sử dụng roi làm bằng cành cây để đánh 5 chú tiểu với mục đích răn đe.

Cơ quan công an đã thu giữ chiếc roi bằng cành cây được xác định là công cụ D. sử dụng để đánh các cháu.

Đồng thời, cơ quan chức năng ra quyết định trưng cầu giám định thương tích đối với 5 chú tiểu. Cơ quan công an lập hồ sơ, chờ kết quả giám định thương tích để có căn cứ xem xét, xử lý N.T.D. theo quy định.

Trước đó, ngày 10/8, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận đơn trình báo về việc 5 chú tiểu ở chùa Bầu bị thương tích ở chân, tay và lưng.

Xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra tại chùa vào khoảng 6h ngày 10/8, thời điểm này sư trụ trì rời chùa để tham dự Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ nên không trực tiếp quản lý hoạt động tại chùa.

Trong khoảng thời gian này, N.T.D. được xác định đã dùng một chiếc roi làm bằng cành cây đánh 5 chú tiểu.

Người đàn ông đánh đập, túm tóc, dúi đầu bé trai.

Các cháu bị đánh gồm K.T.K. (SN 2018, trú tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ), tu học tại chùa Bầu từ tháng 2/2026. 4 bé còn lại sinh năm 2014, 2016, 2017, 2019 cùng quê xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa, trong đó 3 bé tu học tại chùa Bầu từ năm 2016, một bé đến chùa từ tháng 7/2024.

Cả 5 cháu đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn và được gia đình đồng ý cho cư trú tại chùa với mục đích xuất gia.

Theo báo cáo ban đầu xác định, 5 chú tiểu bị xây xát, xuất hiện các vết hằn đỏ trên chân, tay và lưng.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông mặc quần áo nâu cầm roi vụt liên tiếp vào một cháu nhỏ.

Những cú vụt mạnh khiến cháu bé đau đớn, gào khóc “em đau lắm rồi, làm ơn... chảy máu rồi”. Mặc dù cháu nhỏ liên tục khóc lóc xin tha, người đàn ông tiếp tục túm tóc, dúi đầu nạn nhân.

Bên cạnh, nhiều cháu nhỏ khác ngồi co ro dưới nền đất chứng kiến bạn bị hành hung, có bé sợ hãi khóc thút thít nhưng không dám lên tiếng.

Đoạn clip dài hơn 40 giây khiến cộng đồng mạng phẫn nộ trước hành vi tàn bạo của người đàn ông. Nhiều người bức xúc đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm người đàn ông mặc áo nâu và có cách bảo vệ an toàn cho những trẻ nhỏ ở nơi này.

Sư thầy Thích Thanh Lâm, trụ trì chùa Bầu, xác nhận cháu bé bị hành hung tại chùa. Vị trụ trì cho biết, giữa người quay clip và nhà chùa có mâu thuẫn về đất đai.

Theo sư thầy Thích Thanh Lâm, các cháu bé gia đình khó khăn gửi đến chùa nhờ nuôi cách đây hơn 2 năm. Nhà chùa nhận nuôi các cháu làm phúc và không kêu gọi từ thiện.

“Quê cháu bé bị đánh ở Ninh Thuận, còn người đánh cháu bé quê Phú Yên”, sư thầy Thích Thanh Lâm thông tin thêm.

Vị trụ trì chùa Bầu cho biết thêm, người đánh cháu bé mới đến chùa vài tháng để làm công quả và không phải nhà sư.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trụ trì chùa đi vắng. Nguyên nhân ban đầu do các cháu bé ngủ dậy không gấp chăn màn và người đàn ông đã tức giận và đánh cháu bé.

“Công an đã làm việc với người đánh cháu bé để lấy lời khai. Người nhà chùa cùng công an đưa cháu bé đi thăm khám”, sư thầy Thích Thanh Lâm nói thêm.

Liên quan vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, báo cáo kết quả trong ngày 11/8.