Thiên An: “Jack chưa từng gặp con từ khi chào đời, lần đầu gặp là khi xét nghiệm ADN”

Sau phiên tòa, Thiên An cho biết tôn trọng phán quyết của HĐXX nhưng sẽ làm việc với luật sư để xem xét phương án tiếp theo.

Sáng 22/9, TAND Khu vực 2 (TPHCM) mở phiên tòa xét xử vụ án dân sự về việc "Tranh chấp xác định cha cho con" giữa nguyên đơn Trịnh Trần Phương Tuấn và bị đơn Trần Nguyễn Thiên An.

Sau phiên xét xử, HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện, xác định ông Tuấn là cha đẻ và có các quyền, nghĩa vụ của người cha đối với con theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.





Trao đổi nhanh sau phiên tòa, Thiên An cho biết cô tôn trọng quá trình tố tụng và phán quyết của HĐXX. Theo cô, trong quá trình giải quyết vụ án, bản thân đã trình bày và thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo quy định.

Tuy nhiên, Thiên An cho rằng một số vấn đề phát sinh trong quá trình tố tụng khiến phần trình bày của cô tại phiên tòa bị cắt giảm nhiều nội dung. Vì vậy, cô chưa thể đưa ra đầy đủ các ý kiến của mình. "Em sẽ làm việc với luật sư để xem xét đưa ra phương án", Thiên An nói.

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Thiên An cùng các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp có mặt tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, một trong những nội dung được Thiên An trình bày là quá trình cô nuôi con trong những năm qua. Theo Thiên An, năm 2020, khi thai được khoảng 4-5 tháng, cô đã thông báo cho Trịnh Trần Phương Tuấn.

Thiên An cho biết từ thời điểm đó đến năm 2022, Tuấn có chu cấp tiền nuôi con với tổng số 106 triệu đồng. Trong đó, khoảng 76 triệu đồng được chuyển khoản và 30 triệu đồng đưa bằng tiền mặt. Theo cô, các khoản tiền chuyển khoản đều có sao kê để chứng minh.

Tuy nhiên, theo lời Thiên An, từ đầu năm 2022 đến nay, Tuấn không tiếp tục chuyển tiền chu cấp nuôi con.

"Từ 2022 đến nay, việc nuôi con hoàn toàn dựa vào 100% kinh tế của tôi. Hiện tại, gia đình tôi có mẹ và em gái hỗ trợ tôi chăm con trong lúc tôi bận công việc nhưng đều có sự hỗ trợ và chăm sóc của tôi từ nhỏ cho đến lớn", Thiên An trình bày.

Thiên An nói đã một mình nuôi nấng, chăm sóc con trong những năm đầu đời

Không chỉ vấn đề kinh tế, Thiên An còn cho rằng sự hiện diện của người cha trong những năm đầu đời của con là điều cô đặc biệt quan tâm.

Theo lời Thiên An, từ khi con gái chào đời, Tuấn chưa từng gặp con. Lần đầu tiên Tuấn gặp con, theo cô, là khi hai bên thực hiện xét nghiệm ADN.

Thiên An kể khi mang thai đến tháng thứ 8, cô rời khỏi nhà Tuấn để về nhà mẹ ruột ở Bình Dương. Đến ngày sinh, cô cho biết chỉ có mình và mẹ ở bên.

Khoảng 10 ngày sau khi sinh, Thiên An nhắn tin cho Tuấn, đề nghị cung cấp thông tin để làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con nhưng không nhận được phản hồi. Theo Thiên An, từ việc không được trả lời, cô cho rằng Tuấn đã từ chối quyền làm cha và quyết định tự mình nuôi con.

Sau phiên tòa, Thiên An cho biết sẽ tiếp tục làm việc với luật sư về các vấn đề trong phiên tòa

Tại phiên tòa, khi được hỏi về việc bên nguyên đơn mong muốn được chăm sóc con từ nay về sau, Thiên An cho rằng việc làm cha không chỉ thể hiện bằng lời hứa mà cần được chứng minh bằng hành động và sự hiện diện trong cuộc sống của con.

Cô cho rằng những năm đầu đời là khoảng thời gian khó khăn nhất khi chăm sóc một đứa trẻ và bản thân từng cần sự hỗ trợ từ phía người cha.

"Khoảng thời gian con còn nhỏ, trong 3 năm đầu đời hoàn toàn là một tay tôi vừa làm vừa chăm sóc con. Đó là khoảng thời gian tôi cần sự hỗ trợ từ phía nguyên đơn để chăm sóc con, nhưng tại sao khoảng thời gian đó họ lại không xuất hiện trong cuộc đời đứa bé?", Thiên An nói.

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Nhắc đến quãng thời gian này, Thiên An rướm nước mắt. Cô cho rằng khi con còn nhỏ, cô đã phải vừa làm việc vừa chăm sóc con, trong khi theo lời cô, người cha không xuất hiện trong cuộc sống của con.

"Đến khi nó lớn, có nhận thức rồi lại xuất hiện, làm xáo trộn cuộc sống của đứa bé. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu lý do. Tôi cũng thấy rất ấm ức trong thời gian nuôi con một mình như thế", Thiên An chia sẻ.

Sau phán quyết của tòa, Thiên An cho biết cô tôn trọng quyết định của HĐXX. Tuy nhiên, cô sẽ tiếp tục trao đổi với luật sư để xem xét các phương án liên quan đến những vấn đề còn lại sau phiên tòa.

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